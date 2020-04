Bring Me The Horizon: Zurück zum gutturalen Gesang

Das wird Dich auch interessieren





Bring Me The Horizon haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Zeit in der Isolation kreativ zu nutzen und arbeiten derzeit an neuer Musik. Die Aufnahmen erfolgen dabei im Heimstudio. Wie es vorangeht, dokumentiert die Band täglich mit kurzen Clips über ihren YouTube-Kanal, sodass die Fans auf dem Laufenden gehalten werden.

An Tag zehn ließ die Band aus Sheffield heftige Töne von sich hören, die kaum an Lieder der aktuellen Veröffentlichung AMO anknüpfen und mit denen sich wahrscheinlich vor allem Langzeitfans schnell anfreunden können. Der Guttural-Gesang ist offenbar zurück. „2020 ist das Jahr des Gutturals“, sagt Frontmann Oli Sykes in dem Clip. Bleibt abzuwarten, ob sich das auch in weiteren Song zeigen wird.