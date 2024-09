Brujeria canceln alle anstehenden Konzerttermine

auch interessant

Nachdem im Juli erst der Sänger Ciriaco „Pinche Peach“ Quezada verstarb, folgt nun der nächste Rückschlag für Brujeria. Aufgrund eines medizinischen Notfalls sieht sich die Band gezwungen, alle anstehenden Konzerttermine abzusagen. Die Band kommentierte dies in den Sozialen Medien.

Brujeria müssen erneut einen Rückschlag verkraften

Empfehlung der Redaktion Brujeria: Ciriaco Quezada ist verstorben Groove Metal Brujeria müssen Abschied von einem Band-Mitglied nehmen: Ciriaco "Pinche Peach" Quezada weilt nicht mehr unter den Lebenden. „Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Brujeria aufgrund eines schwerwiegenden medizinischen Notfalls gezwungen sind, alle bevorstehenden Tourdaten bis auf Weiteres abzusagen. Wir entschuldigen uns bei allen unseren Fans und werden euch so bald wie möglich über die Situation auf dem Laufenden halten. Vielen Dank“, heißt es in dem Statement der Band. Betroffen ist Brujeria-Gitarrist Anton Reisenegger, der anschließend besagte Ankündigung über seine eigen Kanäle teilte und ergänzte: „Danke an alle, die ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht haben. Mir geht es gut, es liegt nicht an mir, ich kann im Moment einfach nicht viel mehr sagen.“

ESTO ES BRUJERIA auf Amazon.de bestellen!

In einem Interview mit ‘The Moshville Times’ aus dem Jahr 2015 sagte Juan Brujo, dass die Band niemals für ausgedehnte Tourneen gedacht war. „Wir wollten immer nur ein paar Platten machen. Es war so, dass es 1989 in L.A. eine Metal-Szene gab, die Grind- und Hardcore-Sachen umfasste“, sagte er. „Es gab eine Band namens Terrorizer, und man ließ sie nicht in den normalen Clubs spielen, also spielten sie in Hinterhöfen in den mexikanischen Teilen der Stadt. Wir gingen in den Hinterhof eines Hauses, und keiner der Fans, die dort die Show sahen, sprach Englisch. Es gibt viele Mexikaner in L.A., also dachten wir uns einfach: ‚Wir müssen eine Band gründen, die auf Spanisch singt. Geben wir ihnen, was sie wollen.’“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.