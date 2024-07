Brujeria: Ciriaco Quezada ist verstorben

auch interessant

Brujeria haben einen menschlichen Verlust zu beklagen. So trauern die Metaller aus Los Angeles um Ciriaco Quezada aka Pinche Peach. Der Sänger und Sampler verstarb im Alter von 57 Jahren. Frontmann Juan Brujo zufolge erlag Peach „schweren Herzkomplikationen“ — was auch immer das genau heißen mag, es könnte sowohl Herzversagen als auch Herzinfarkt bedeuten.

Unvorstellbar

„Ich habe niemals gedacht, dass ich so etwas würde tun müssen“, beginnt der Brujeria-Anführer sein Statement. „Das ist nicht leicht für mich. Ich melde mich hier mit äußerst herzzerreißenden Neuigkeiten. Diese Nachrichten schmerzen mehr als alles, was ich jemals zuvor verkündet habe. Pinche Peach ist letzte Nacht an schweren Herzkomplikationen gestorben. Als langjähriges Band-Mitglied war er das unmaskierte Gesicht von Brujeria. Er war der ‚Star‘ all unserer Song-Videos wie ‘La Migra’ oder ‘El Patron del Reventon’.

Die Band und ich werden ihn schmerzlich vermissen. Wir lieben dich und haben es geliebt, mit dir zu arbeiten. Man wird dich niemals vergessen! Er war mein bester Freund, mein Bruder, mein Band-Kollege und mein Cousin.“ Vergangenen September haben Brujeria ihr mittlerweile fünftes Studioalbum ESTO ES BRUJERIA veröffentlicht. Bei der US-amerikanischen Formation mischen unter anderem auch Napalm Death-Gitarrist Shane Embury sowie Schauspielerin Jessica Pimentel (bekannt als Maria Ruiz aus der Netflix-Serie ‘Orange Is The New Black’) mit.

🛒 BRUJERIA-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.