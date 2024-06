Crazy Town: Shifty Shellshock mit 49 Jahren verstorben

Crazytown-Frontmann Seth Binzer aka Shifty Shellshock bei einem Event 2002 im Madison Square Garden in New York

Die Musikwelt trauert um einen, der viel zu früh abgetreten ist: Seth Binzer — besser bekannt als Crazy Town-Frontmann Shifty Shellshock — lebt nicht mehr. Der Rocker ist im Alter von lediglich 49 Jahren verstorben. Informationen zur Todesursache des US-Amerikaners liegen aktuell noch nicht vor.

Ecken und Kanten

Der Website des Los Angeles County Medical Examiner zufolge hat Shifty am gestrigen Montag, den 24. Juni 2024 in seinem Zuhause das Zeitliche gesegnet. Weltweite Bekanntheit erlangten Crazy Town im Zuge der Nu Metal-Welle und vor allem durch ihren damals allgegenwärtigen Hit ‘Butterfly’ aus dem Jahr 1999. Dafür sampelte die Gruppe den Red Hot Chili Peppers-Track ‘Pretty Little Dirty’ (1989). THE GIFT OF GAME, das Debütalbum der Formation aus Los Angeles, verkaufte mehr als 1,6 Millionen Einheiten. 2003 löste sich die Band auf, fand jedoch 2007 wieder zusammen, um letztlich 2015 ihren dritten Wurf, THE BRIMSTONE SLUGGERS, zu veröffentlichen.

Seth Binzer kämpfte lange Zeit und immer wieder mit Drogenproblemen. Im Zusammenhang damit machte das Crazy Town-Gesicht auch bei verschiedenen Reality TV-Formaten wie ‘Celebrity Rehab’ und ‘Sober House’ mit, bei denen es darum ging, seine Sucht zu besiegen. 2012 musste Shellshock ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte. Anschließend fiel er ins Koma, erholte sich jedoch wieder. 2014 wurde Shifty wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Binzer hinterlässt drei Kinder.

