Buch: 75 Jahre Ozzy + 12 Ausgaben METAL HAMMER frei Haus

ABObild_Alfred_OzzyBuch
von
Im Maximum Abo (1 Jahr METAL HAMMER frei Haus) spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem noch ein Geschenk obendrauf.
Im METAL HAMMER-Jahres-Abo profitiert ihr von zahlreichen Vorteilen und werdet auch noch reich beschenkt!

Deine Prämie kannst du selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir diesmal das Buch 75 Jahre Ozzy von Daniel Bukszpan im Hardcover, 200 Seiten, durchgehend farbig bebildert anbieten. Sichere dir mit einem METAL HAMMER-Jahresabo diese Prämie!

ABO_online_Praemie_OzzyBuch_600x600

DEINE VORTEILE:

  • Eine wertvolle Prämie deiner Wahl
  • Jedes Heft vor Kiosk frei Haus
  • 15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen
  • 8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer
  • 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club

>> zum Angebot

Alle aktuellen Spar-Angebote und Prämien findest du hier.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

