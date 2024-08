Buckcherry: Josh Todd ist seit 30 Jahren clean

Buckcherry-Sänger Josh Todd ist seit drei Dekaden clean. Alkohol und Co. spielen in seinem Leben keine Rolle mehr. Rückblickend sagt er, er sei ohne Suchtmittel deutlich kreativer.

Buckcherry: Keine Macht den Drogen

Empfehlung der Redaktion Buckcherry: Ohne Touren verdient man kein Geld mit Musik Hard Rock Buckcherry müssen sich anstrengen, um Geld mit ihrer Musik zu verdienen. Zum Glück hat Frontmann Josh Todd mittlerweile viel Spaß dabei. „Einfach gesagt: Abstinent leben ist so viel besser“, sagte er im Interview mit ‘Heavy’. „Süchtige reden sich Blödsinn ein. Sie sagen: ‚Oh, ich kann nur kreativ sein, wenn ich total fertig bin und bestimmte Dinge mache.‘ Das ist alles Quatsch. Man erreicht mehr. Ich bin seit fast 30 Jahren abstinent […]. Und jetzt, da ich so lange nicht mehr getrunken und Drogen genommen habe, bereue ich manchmal, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, weil ich einfach dachte: ‚Wow, ich habe so viel von meinem jungen Leben vergeudet, in dem man unbesiegbar, in dem man sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet und die beste Version seiner selbst ist – mit seinem Körper, seinem Geist, seinen Instinkten, seiner Stimme. Einfach mit allem.

Ich habe so viel Zeit dem Trinken und Drogennehmen gewidmet, was ich lieber nicht getan hätte. Aber ich musste tun, was ich tun musste, um dorthin zu kommen, wo ich heute bin. Und nun muss ich einfach im Hier und Jetzt bleiben. Aber ohne Rauschmittel bin ich zweifellos kreativer. Ich schaffe mehr. Mein größter Vorteil ist meine Nüchternheit. Ohne sie habe ich nichts.“

—

