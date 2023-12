Kooperation

„Bühne frei! Bandcontest 2024 von Let The Players Play: So könnt ihr teilnehmen!

Foto: HYPE UP! GmbH, ioannis.de. All rights reserved.

Ob Rocco Del Schlacko Festival, Hurricane Festival, Airbeat One oder Reload Festival – auf Deutschlands Festivalbühnen können sich bekannte Acts und Newcomer vor großem Publikum beweisen. Dafür sorgt 2024 Let The Players Play mit der zweiten Ausgabe des „Bühne frei!“ Bandcontests: Die Bewerbungsphase ist in vollem Gange und ihr könnt dabei sein!

2023 wurden aus über 2.200 Bewerbern zwölf Acts gewählt, die in Frankfurt, Dortmund, Köln und Hamburg auf den BIG CITY GIGS gegeneinander antreten durften. Pro Gig wurde ein Gewinner gekürt, der anschließend bei einem Festival vor Live-Publikum auftreten durfte.

Charley, Anoki und Max Bering und Friends Don’t Lie konnten sich beim ersten „Bühne frei“ Bandcontest gegen die talentierte Konkurrenz durchsetzen. Vor allem für Letztere, die als Pop-Punk-Trio gerade erste Live-Erfahrungen sammeln, war es eine spannende Erfahrung: „Der Gewinn war für uns etwas ganz Besonderes, da wir zwei Wochen zuvor gerade mal unseren ersten Auftritt absolviert hatten. Anschließend dann mit unseren Kindsheitshelden wie Pennywise auf dem Reload Festival zu spielen war nicht nur einzigartig, sondern ermöglichte uns auch, mit vielen tollen Menschen aus der Musik- und Festivalbranche zu connecten und unsere Karriere nachhaltig zu pushen. Einfach der beste Start, den man sich als Band vorstellen kann.“

Let the Players Play: So könnt ihr euch bewerben

Wenn auch ihr euch für die zweite Ausgabe des „Bühne frei!“ Bandcontests 2024 bewerben möchtet, habt ihr bis zum 25.01.2024 hier Gelegenheit dazu. Ganz gleich, ob ihr Metal/Hardcore, Punkrock/Alternative, Pop/Indie, Schlager/Malle-Pop oder HipHop macht, für EDM/House oder Techno brennt oder Singer-Songwriter seid – jeder hat die Chance, sich für die Live-Shows zu qualifizieren.

Nach Anmeldeschluss wählt eine Fachjury 30 Bewerber aus, die auf der Website von Let The Players Play veröffentlicht werden. Ein Online-Voting entscheidet, welche 18 Favoriten schließlich bei den BIG CITY GIGS gegeneinander antreten werden. Die Shows werden 2024 in sechs deutschen Großstädten stattfinden – somit haben auch sechs Acts die Chance, sich einen Spot im Line-up eines Festivals zu sichern. Hierfür performen jeweils drei der Favoriten live vor Publikum und eine Fachjury entscheidet schließlich über den Gewinner.

Gebt eurer Karriere einen Push

Ganz klar: Sowohl die Auftritte bei den BIG CITY GIGS als auch die Festival-Shows sorgen für mächtig Reichweite und Sichtbarkeit, was für Newcomer besonders interessant ist. Das kann auch Anoki bestätigen: „Der Newcomerwettbewerb von Let The Players Play hat mir krass geholfen. Neben der Einschätzung der Juroren kam auch der Auftritt auf dem Rocco del Schlacko genau zur richtigen Zeit. Inzwischen veröffentliche ich mein erstes Album und freue mich auf alles, was 2024 noch so anstehen wird!“

Und auch Sängerin Charley ist dankbar für die einmalige Chance, die sie dank Let The Players Play erhalten hat: „Der Gewinn war der Startschuss für mein neues Musikprojekt. Davor stand ich lange nicht mehr auf der Bühne. Der Contest hat mir gezeigt, wie sehr ich Musik vermisst habe und ich war mega gerührt vom Publikumsfeedback.“

„Der Gewinn war ein weiterer Ansporn, um weiterzumachen“, erinnert sich Max Bering an den Festivalsommer. „Die ganzen glücklichen Gesichter auf dem Airbeat One Festival sind die beste Belohnung für die harte Arbeite der letzten Jahre.“

„Bühne frei“ Bandcontest 2024 von Let The Players Play – bewerbt euch jetzt!