Cobra Spell: Gitarristin Noelle dos Anjos steigt aus

Cobra Spell müssen sich von einem Mitglied trennen: Gitarristin Noelle dos Anjos verlässt die Band. Der Ausstieg wurde in den Sozialen Medien bekanntgegeben und kommentiert.

Schwerer Verlust für Cobra Spell

Empfehlung der Redaktion Cobra Spell: Techtelmechtel mit dem Teufel Hard Rock , Heavy Metal Mit 666 erscheint der Einstand von Cobra Spell, der sich neben seiner grenzenlosen Huldigung der Achtziger als ein feministisches Manifest entpuppt. „Ich habe Cobra Spell verlassen“, schrieb die Musikerin in einem Statement auf Instagram. „Ich bin super stolz auf alles, was wir in den letzten zwei Jahren zusammen geschaffen haben. Ich habe meine erste Show im August 2022 gespielt, und seitdem haben wir bei dem großen Label Napalm Records unterschrieben, das erstaunliche 666-Album (2023 – Anm.d.A.) aufgenommen und veröffentlicht, drei Musikvideos (‘S.E.X.’, ‘The Devil Inside Of Me’, ‘Warrior From Hell’ – Anm.d.A.) gedreht und eine Reihe von Tourneen um die Welt gespielt! Sonia, Kristina, Hale und Roxy, ihr seid alle unglaubliche Frauen und es war eine riesige Freude, mit euch solche Abenteuer zu erleben! Danke für alles.“

Die Musikerin erklärte weiter, sie wolle sich fortan auf ihre eigene Band Nungara und ihren Twitch-Account konzentrieren. Ein konkreter Grund für die Trennung wurde allerdings nicht genannt. Die Anteilnahme ihrer ehemaligen Band-Kolleginnen ist groß. Sängerin Kristina Vega, Gitarristin Sonia Anubis, Schlagzeugerin Hale Naphtha und Bassistin Roxy Herrera drückten ihr Bedauern über diesen Schritt aus, ließen aber ebenso durchblicken, dass man im Guten auseinandergegangen sei. Die Position an der Gitarre wollen Cobra Spell indes nicht neu besetzen. In einem Instagram-Post auf der Bandseite heißt es: „Cobra Spell wird nun ein Line-up aus vier Mitgliedern werden und auch weiterhin in dieser Form bestehen.“

