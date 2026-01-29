Nach THE WOLF CHANGES ITS FUR – HORRIFIC HONORIFICS (2024) präsentieren Crippled Black Phoenix bald ihr neuestes Werk SCEADUHELM. Das zwölfte Studioalbum der britisch-schwedische Progressive Rock-Band soll am 17. April via Season Of Mist erscheinen. Für die Kompositionen und Texte war wie gehabt Justin Greaves (Ex-Electric Wizard) verantwortlich. Die Gesangs-Parts teilen sich Belinda Kordic, Ryan Patterson und Justin Storms.

Alles andere als behaglich

Laut Promoschreiben thematisieren die Songs „Burnout, Trauer, Überwachung, institutionelle Gewalt und gestörte Intimität. Dabei verschwimmen oft die Grenzen zwischen dem Persönlichen und dem Politischen.“ Weiterhin heißt es: „Musikalisch setzt das Album auf Zurückhaltung statt auf Befreiung und nutzt Wiederholung, Minimalismus und langsame Steigerung, um Spannung ohne Katharsis aufrechtzuerhalten.“ Die Stücke sollen obendrein keinen Trost spenden, sondern Unbehagen auslösen.

Ob bereits die erste Single ‘Ravenettes’ derlei Unbehagen auslöst, liegt wohl im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall verbreitet die Nummer samt Video etwas Düsteres, das gleichsam als eine Art Rahmen für das gesamte Album dienen soll. ‘Ravenettes’ beschreibt einen „Zustand psychischer Wachsamkeit, in dem verdrängte Erinnerungen unerwartet wieder auftauchen und Vermeidung nur kurzfristig wirksam ist.“

Insgesamt umfasst SCEADUHELM zwölf Lieder. Auf einer Bonus-10″, die in einer Extra-Edition erhältlich ist, finden sich zudem drei Coversongs. Betitelt ist die Bonusplatte als HORRIFIC HONORIFICS NUMBER TWO POINT FIVE. Die gesamte Tracklist liest sich wie folgt.

SCEADUHELM

One Man Wall Of Death Ravenettes Things Start Falling Apart No Epitaph / The Precipice The Void Hollows End Dropout Vampire Grave Colder And Colder Under The Eye Tired To The Bone Beautiful Destroyer

Bonus: Horrific Honorifics Number Two Point Five

Manhattan Skyline (A-Ha) That’s When I Reach For My Revolver (Mission Of Burma) Invisible People (False Prophets)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kurz nach Veröffentlichung des Albums kommen Crippled Black Phoenix auf Europatournee. Als Support wurden Temple Fang angekündigt. Nebst eigener Tournee stehen auch Auftritte am 1. Mai beim Hellseatic Festival und am 16. Mai beim Desertfest an.

Crippled Black Phoenix live

05.05. Bielefeld, Forum

06.05. Köln, Club Volta

07.05. Karlsruhe, Substage

08.05. Aschaffenburg, Colos-Saal

09.05. Lindau, Club Vaudeville

10.05. Reutlingen, Franz K.

11.05. Munich, Backstage

12.05. Wien, Arena

15.05. Dresden, Beatpol

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.