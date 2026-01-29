Toggle menu

Crippled Black Phoenix kündigen neues Album und Tour an

Crippled Black Phoenix-Promo
Foto: PR, Crippled Black Phoenix. All rights reserved.
von
Crippled Black Phoenix melden sich zwei Jahre nach ihrem letzten Album mit neuer Musik zurück. Eine dazugehörige Tour steht auch schon fest.
Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Nach THE WOLF CHANGES ITS FUR – HORRIFIC HONORIFICS (2024) präsentieren Crippled Black Phoenix bald ihr neuestes Werk SCEADUHELM. Das zwölfte Studioalbum der britisch-schwedische Progressive Rock-Band soll am 17. April via Season Of Mist erscheinen. Für die Kompositionen und Texte war wie gehabt Justin Greaves (Ex-Electric Wizard) verantwortlich. Die Gesangs-Parts teilen sich Belinda Kordic, Ryan Patterson und Justin Storms.

Alles andere als behaglich

Laut Promoschreiben thematisieren die Songs „Burnout, Trauer, Überwachung, institutionelle Gewalt und gestörte Intimität. Dabei verschwimmen oft die Grenzen zwischen dem Persönlichen und dem Politischen.“ Weiterhin heißt es: „Musikalisch setzt das Album auf Zurückhaltung statt auf Befreiung und nutzt Wiederholung, Minimalismus und langsame Steigerung, um Spannung ohne Katharsis aufrechtzuerhalten.“ Die Stücke sollen obendrein keinen Trost spenden, sondern Unbehagen auslösen.

The Wolf Changes Its Fur/ Horrific Honorifics 2cd
The Wolf Changes Its Fur/ Horrific Honorifics 2cd
von The Orchard
Für € 22,99 bei Amazon kaufen

Ob bereits die erste Single ‘Ravenettes’ derlei Unbehagen auslöst, liegt wohl im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall verbreitet die Nummer samt Video etwas Düsteres, das gleichsam als eine Art Rahmen für das gesamte Album dienen soll. ‘Ravenettes’ beschreibt einen „Zustand psychischer Wachsamkeit, in dem verdrängte Erinnerungen unerwartet wieder auftauchen und Vermeidung nur kurzfristig wirksam ist.“ 

Insgesamt umfasst SCEADUHELM zwölf Lieder. Auf einer Bonus-10″, die in einer Extra-Edition erhältlich ist, finden sich zudem drei Coversongs. Betitelt ist die Bonusplatte als HORRIFIC HONORIFICS NUMBER TWO POINT FIVE.  Die gesamte Tracklist liest sich wie folgt.

SCEADUHELM

  1. One Man Wall Of Death
  2. Ravenettes
  3. Things Start Falling Apart
  4. No Epitaph / The Precipice
  5. The Void
  6. Hollows End
  7. Dropout
  8. Vampire Grave
  9. Colder And Colder
  10. Under The Eye
  11. Tired To The Bone
  12. Beautiful Destroyer

Bonus: Horrific Honorifics Number Two Point Five

  1. Manhattan Skyline (A-Ha)
  2. That’s When I Reach For My Revolver (Mission Of Burma)
  3. Invisible People (False Prophets)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Kurz nach Veröffentlichung des Albums kommen Crippled Black Phoenix auf Europatournee. Als Support wurden Temple Fang angekündigt. Nebst eigener Tournee stehen auch Auftritte am 1. Mai beim Hellseatic Festival und am 16. Mai beim Desertfest an.

Crippled Black Phoenix live

  • 05.05. Bielefeld, Forum
  • 06.05. Köln, Club Volta
  • 07.05. Karlsruhe, Substage
  • 08.05. Aschaffenburg, Colos-Saal
  • 09.05. Lindau, Club Vaudeville
  • 10.05. Reutlingen, Franz K.
  • 11.05. Munich, Backstage
  • 12.05. Wien, Arena
  • 15.05. Dresden, Beatpol


