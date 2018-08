Danzig verfilmt seine ‘Verotik’-Comics

PORTRAIT OF AN AMERICAN FAMILY feiert Geburtstag: Vor genau 24 Jahren erschien das Debütalbum der amerikanischen Rock- und Metal-Band Marilyn Manson.

Mit ‘Cry Little Sister’ veröffentlichten Marilyn Manson vor einigen Wochen ein Cover zum Titelsongs des Films ‘The Lost Boys’ von 1987. Der Song wurde von Mansons langjährigem Mitarbeiter Tyler Bates produziert. Das Lied lädt somit zu einer kleinen Zeitreise ein. Wir reisen mit und werfen einen Blick auf die Entwicklung des Schockrockers. https://www.youtube.com/watch?v=BG5sFUROGX0 Die Anfänge Marilyn Manson begannen ihre Karriere 1989 unter dem Namen Marilyn Manson & The Spooky Kids. Der Bandname sowie auch die Namen einzelner Bandmitglieder symbolisieren die Vermischung von gut und böse, indem sie sich jeweils aus dem Namen einer Ikone (Marilyn Monroe) und dem eines Serienmördern…