Das Dino-Metal-ABC: J-L

In dieser fortlaufenden Serie erklärt HEAVYSAURUS-Gitarrist RIFFI RAFFI kleinen wie großen Fans die Heavy Metal-Welt – diesmal von J wie Jam bis L wie Lautstärke. Zu A bis C kommt ihr hier.

J wie Jam

„Jam“ ist Englisch und heißt eigentlich „Marmelade“. Oder „Stau“. Oder „Blockade“. In der Musik meint man damit, dass Musiker und Musikerinnen miteinander spielen, ohne vorher jede Einzelheit abgesprochen zu haben. Manchmal ist nur das Lied grob bekannt oder eine Akkordfolge. Man legt einfach los. „Improvisieren“ nennt man das. Wichtig ist, zuzuhören, was die anderen machen. Darauf reagiert man dann und versucht, schön zusammenzuspielen. Das muss man üben, einfach ist es nicht. Die Besten können das aber richtig gut! Dabei kommen oft aufregende Sachen raus, die man nicht erwartet hätte. Manche Bands erfinden so sogar neue Lieder. Manchmal entsteht aber auch etwas, das ein bisschen klingt wie musikalische Marmelade …

K wie Kinder

Oft werden wir gefragt, wie es ist, für Kinder zu spielen. „Super!“, sagen wir dann. Weil es stimmt! Die kleinen Dino-Metalheads sind toll! Wenn ihnen ein Lied gefällt, singen sie mit, springen, tanzen, staunen und rennen vor Freude im Kreis. Ein bisschen so wie ihre Eltern in Wacken. Und wir spielen ja nicht nur für Kinder: Die Großen haben ebenfalls eine Menge Spaß, das sehen wir genau! Toll finden wir, dass Kinder immer unmittelbar reagieren. Wenn ihr begeistert seid, zeigt ihr das sofort. Wenn ihr euch langweilt, beschäftigt ihr euch schnell mit etwas anderem – mit dem Kind neben euch oder der Limo. Deshalb geben wir uns immer extra Mühe: Bei uns wird es nicht langweilig – versprochen! Manche Leute fragen sich, ob Kinder überhaupt mit wilder Heavy Metal-Musik klarkommen. Da können wir nur lachen:

natürlich!

L wie Lautstärke

Einer der Songs, die auf der aktuellen Pommesgabel-Tour (die noch bis Februar 2025 dauert) super ankommen, ist ‘Dinos woll’n euch tanzen seh’n’. Den Refrain singen dann immer alle mit: „Lauter drehen!“, heißt es da. Und tatsächlich macht Dino-Rock am meisten Spaß, wenn er ordentlich laut ist. Wir wiederum freuen uns sehr, wenn die Kids (und die Eltern) laut rufen, wenn Mr. Heavysaurus etwas fragt oder lustige Sachen erzählt. Trotzdem finden wir es sehr wichtig, dass alle auf ihre Ohren aufpassen: Dinos, Drachen und Menschen. Denn wir haben alle nur ein Gehör! Deshalb spielen wir ein bisschen leiser als Metallica und so. Trotzdem gibt es bei uns eine echte Rock-Show mit echtem Schlagzeug, und 800 schreiende kleine Metalheads können wir nicht leiser drehen … Darum: Am besten Gehörschutz mitbringen!

