Das Dino-Metal-ABC: M-O

auch interessant

Unsere Serie für den Nachwuchs geht weiter: Heavysaurus-Gitarrist Riffi Raffi gibt alles, um Metal-Kids unsere Welt zu erklären.

M wie Moshen

Du kennst doch unser Lied ‘Heavysaurus-Tag’, nicht wahr? Darin singt Mr. Heavysaurus: „Und ich mosh, mosh, mosh zu dir rüber …“. Unter „Moshen“ versteht man wildes Tanzen, wenn einem die Musik gefällt. Entstanden ist der Begriff vor über 40 Jahren in den USA. Damals haben die Leute aber viel zu wild getanzt beim Moshen und sich sogar gegenseitig wehgetan! Das finden wir doof – bei Heavysaurus soll sich niemand wehtun! Deshalb „moshen“ wir alle zusammen und passen aufeinander auf. Wenn ein Kind hinfällt, dann helfen wir ihm schnell wieder hoch, und wenn ein Kind nicht mitmachen will, dann muss es das auch nicht. Und man darf nicht schubsen. Übrigens nennt man den Bereich, in dem die Fans tanzen, „Moshpit“, das heißt so viel wie „Mosh-Grube“. Lustig, oder? Bei uns gibt es den „Kids Pit“, das ist der Kinderbereich ganz vorne.

N wie Nightliner

Nightliner nennt man die großen Busse, mit denen Bands oft unterwegs sind. Unserer ist schwarz und ganz lang, hinten hängt ein gelber Anhänger mit einem großen Heavysaurus-Bild drauf. „Nightliner“ ist Englisch und heißt so viel wie „Nachtgefährt“. Denn diese Busse fahren oft erst spät los, wenn die Bands nach dem Konzert alles zusammengepackt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin bleibt dann wach und fährt, aber alle anderen können schlafen. Das ist das Beste: Im Nightliner gibt es Betten! Richtig gemütliche kleine Kojen mit einem Vorhang davor. Es wackelt zwar ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Es gibt auch ein Sofa, einen Fernseher, einen Kühlschrank und sogar ein Klo. Da darf man aber nur Pipi machen, weil es sonst nach Pups riecht! Im Heavysaurus-Nightliner findet man natürlich auch immer Gummibärchen …

O wie Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne ist ein berühmter Metal-Sänger aus England. Der ist ungefähr schon so alt wie dein Opa oder deine Oma, und er ist selbst schon ein Opa! Ozzy hat vor über 50 Jahren mit drei Freunden die Band Black Sabbath gegründet und den Heavy Metal erfunden. Ihre Musik war ziemlich wild und laut, und sie klang auch nicht immer hübsch, aber dafür aufregend! Manchmal hörte sich das sogar gruselig an wie eine spannende Gespenstergeschichte. Irgendwann hat Ozzy sich dann noch eine eigene Band gesucht. Alles in allem hat Ozzy richtig lange Musik gemacht und viele tolle Lieder erfunden. Heute ruht er sich lieber aus. Unser Bassist Muffi Puffi findet Ozzy übrigens so super, dass ein Ozzy-Lied zu hören ist, wenn sein Handy klingelt. Deshalb weiß er auch, dass gar nicht sein Handy ständig beim Konzert klingelt, sondern das von Mr. Heavysaurus …

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.