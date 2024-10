Das Dino-Metal-ABC: S-U

Das METAL-ABC für Klein und Groß schreitet munter voran. In dieser Folge erklärt euch HEAVYSAURUS-Gitarrist RIFFI RAFFI die Metal-Welt anhand der Buchstaben S bis U.

S wie singen

Wir von Heavysaurus mögen es ja sehr, wenn bei den Konzerten alle mitsingen – sowohl die kleinen als auch die großen Fans! Und, ja, auch die Eltern kennen die Texte manchmal ziemlich gut. Das könnte daran liegen, dass ihr Kids die Lieder daheim so oft hört, hihi. Jedenfalls liegt hier ein großer Spaß bei allen Konzerten: gemeinsam mit vielen anderen die Lieder mitsingen, die man gut findet.

Das ist genauso bei den Konzerten, die eure Eltern besuchen. Es haben nämlich kluge Leute rausgefunden, dass gemeinsames Singen glücklich und gesünder macht und man sich dann als Gemeinschaft fühlt. Gut, oder? Bei Heavysaurus dürfen jedenfalls alle mitmachen, wenn sie wollen. Und sogar so laut, wie sie wollen!

T wie Texte

Wir Dinos verständigen uns (wie Menschen und Drachen auch) vor allem durch Sprache. Deshalb hören wir bei Songs immer auf den Gesang und die Worte, die gesungen werden. Denn darin steckt, worum es in dem Lied eigentlich geht. „Super Monster-Auto“ ist ja auch was anderes als „Super Monster-Badehose“, nicht wahr? Viele Lieder erzählen kleine Geschichten wie etwa ‘Ufowerkstatt’. Manche Lieder wollen Mut machen oder helfen, zum Beispiel ‘Stark wie ein Tiger’.

Andere Lieder fangen eine Stimmung ein, etwa, dass man feiern will, traurig, verliebt oder wütend ist. Manchmal sollen Lieder auch auf etwas hinweisen, das nicht in Ordnung ist, das kennt ihr von ‘Retter der Welt’. Ihr seht: Texte sind wichtig – selbst wenn manche Leute gar nicht richtig zuhören und lieber auf die Instrumente achten. Darf man auch. Wir jedenfalls freuen uns immer, wenn ihr die Texte könnt und mitsingt.

U wie Unterricht

Musikhören bringt Spaß. Musikmachen sogar noch viel mehr! Deshalb sind wir auch ziemlich schnell eine Band geworden, nachdem wir aus unseren Eiern geschlüpft sind. Wir hatten nicht mal Unterricht. Wir haben einfach geübt und einfach gemacht. Denn ein Instrument zu lernen, ist gar nicht so schwer. Das Wichtigste: Lieder spielen, die Freude bringen. Manche Stücke sind vielleicht erst mal schwierig, aber dann fängt man eben mit einem anderen an, das einfacher geht.

Das Gute bei Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug: Man kann ziemlich schnell schon Lieblingslieder nachspielen. Probiert es mal aus! Und es ist völlig egal, wenn mal was nicht klappt. Selbst wir als beste (und einzige) Dino-Metal-Band spielen manchmal ganz schön daneben. So ist das eben. Vor allem: Was man noch nicht kann, kann man lernen. Und da hilft tatsächlich: Unterricht. Den gibt es bestimmt auch bei euch in der Kita oder in der Schule.

