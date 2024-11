Das Dino-Metal-ABC: V-X

Das METAL-ABC für Klein und Groß schreitet munter voran. In dieser Folge erklärt euch Heavysaurus-Gitarrist Riffi Raffi die Metal-Welt anhand der Buchstaben V bis X. Zu S bis U kommt ihr hier.

V wie Verzerrer

Bei Rock- und Metal-Liedern klingt die Gitarre ja immer so ein bisschen rau und wild. Hört mal genau hin, wenn Riffi spielt (oder bei den Liedern, die Mama und Papa gut finden). Dabei machen Saiten erst mal eigentlich nur „Pling“, wenn man sie bei einer Gitarre ohne Strom zupft. Vielleicht könnt ihr das ja mal ausprobieren bei der staubigen, alten Akustikgitarre von Oma oder der Spielzeugukulele eurer kleinen Schwester. „Pling“ – hört sich schön an, aber doch anders als bei den Heavysaurus-Liedern.

Das liegt daran, dass Riffi für seine Gitarre einen sogenannten Verzerrer benutzt. Das heißt nicht, dass jemand am Instrument zerrt und reißt, und es ist auch nichts Böses, sondern ein Gerät, das den Ton rauer und wilder macht. So kommen die Riffs, die Riffi spielt, erst richtig zur Geltung. Den Klang nennt man „verzerrt“. Und wenn Riffi seinen Verzerrer ausschaltet, dann ist der Ton „clean“. Das ist Englisch und heißt „sauber“. Den Unterschied könnt ihr gut merken in unserem Lied ‘Die Waldfee’: Am Anfang ist das Lied leise, und die Gitarre spielt ein schönes „Pling Pling“ mit cleanen Tönen. Und im Refrain, wenn alle mitsingen, dann wird die Gitarre ganz laut und mächtig, dann ist sie verzerrt. Hört mal rein. Gemerkt?

Übrigens gibt es beim Bass manchmal auch Verzerrung. Bass ist das Instrument mit nur vier oder fünf Saiten, das die tiefen Töne macht, so „dumm, dumm, bomm, bomm“ (zumindest ungefähr). Bei uns spielt Muffi Puffi den Bass. Ein ganz berühmter Bassspieler, den eure Erwachsenen sicher kennen, war ein Mann namens Lemmy. Dessen Bass klang nicht nach „dumm, dumm, bomm, bomm“, sondern nach „vrrrrroooooooooommmmm“ – wie ein Flugzeug, das startet! Bei wilden und schnellen Liedern macht das richtig Spaß.

W wie Wah-Wah

Was ist denn ein Wah-Wah? Ist das Dino-Baby-Sprache für „Waffel“? Oder die Aussprache von „Wasser“, wenn man tatsächlich eine Waffel im Mund hat? Nein, nein, das ist auch ein Gerät, mit dem Gitarristen den Ton ändern können, der aus ihrer Gitarre kommt. Dieses Gerät liegt vor ihnen auf dem Boden, da kann man den Fuß (oder die Tatze) draufstellen und die so nach vorne und hinten kippen. Als würde man im Auto Gas geben.

Und dann ändert sich der Ton, dann macht die Gitarre tatsächlich „wuuah, wuuah, wuuah“, je nach dem, wie man den Fuß bewegt. Klingt lustig, was? Und klingt auch cool. Wenn Riffi zum Beispiel seine wieselflinken Soli spielt, dann benutzt er das Wah-Wah-Gerät gerne. Ein sehr bekanntes Lied mit viel Wah-Wah ist ‘Enter Sandman’ von Metallica. Die Band hatte übrigens auch mal einen Bassisten, der ebenfalls mit einem Wah-Wah gespielt hat: Cliff Burton hieß der. Geht also auch auf dem Bass.

X wie Xylophon

Nee, ein Instrument wie das Xylophon gibt es bei uns nicht! Zumindest bisher …

