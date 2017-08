Das Wetter beim Summer Breeze 2017: Die Wochenend-Prognose

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Noch herrscht Hitze in Dinkelsbühl bei Höchstwerten um 30°, aber heute Nacht stehen Gewitter an. Wie es an den nächsten drei Tagen aussieht, verrät der Blick auf die Wetterportale: Wir liefern euch erste Informationen und den Ausblick bis Donnerstag (tägliche Updates folgen)!

Die ersten Wetter-Prognosen für Mittwoch, Donnerstag und Freitag stehen:

Mittwoch, 16. August

Am Vormittag werden teils heftige Gewitter erwartet, die sich jedoch zum Mittag hin verziehen. Nachmittags dann unbeständig und leicht wolkig bei 23°, die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei zelttauglichen 15°.

Donnerstag, 17. August

Am Donnerstag wird es wieder wärmer, das Thermometer steigt auf bis zu 26° bei leichtem Wind und viel Sonne, abends und nachts dann angenehme 17°.

Freitag, 18. August

Auch der Freitag zeigt sich mit bestem Festival-Wetter: Sonnig und bis zu 25°, allerdings treten frische bis starke Böen auf. Gegen Abend werden Regen und Gewitter erwartet.

Wir sehen uns am METAL HAMMER-Stand!