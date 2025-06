Deafheaven tummeln sich derzeit noch auf einigen Festivals in europäischen Gefilden, um ihr aktuelles Album zu bewerben. LONELY PEOPLE WITH POWER ist immerhin erst Ende März erschienen. Da die Spielzeit bei einem Festival-Auftritt doch recht knapp bemessen ist, folgt im Herbst eine Headlinertour, die auch hierzulande haltmacht.

Mit Support von den Black-Metallern Portrayal Of Guilt und Zeruel, die Metalcore und Shoegaze vereinen, starten George Clarke und seine Truppe ihre Herbst-Shows am 6. November in Glasgow. Das große Finale findet am 7. Dezember in Athen statt. Vier Konzerte in Deutschland sind ebenfalls mit von der Partie, ebenso wie ein Auftritt in der Schweiz. Ticktes sind ab Freitag, den 27. Juni erhältlich.

Sparsame Songs

Wer sich bis dahin die Zeit vertreiben und auf die Liveshows einstimmen möchte, kann sich beispielsweise die aktuellste Single ‘Winona’ zu Gemüte führen. Rund um den Song ist nämlich nicht nur ein Musikvideo entstanden. Zusammen mit Pulse Films und Creative Director Nick Steinhardt (hat schon mit Paul McCartney und Katy Perry gearbeitet) haben Deafheaven einen siebeneinhalbminütigen Kurzfilm geschaffen.

Gitarrist Kerry McCoy erklärte vor einigen Wochen im Interview mit Loudwire, worauf er bei der Enstehung neuer Songs achtet. „Ich möchte viele dieser Songs spielen können. Ich weiß, dass wir bei jedem Konzert mindestens drei bis vier Songs mit jeweils sieben bis zehn Minuten Spielzeit spielen müssen. Wie wäre es also, wenn wir kürzere und sparsamere Songs machen würden, damit wir mehr davon unterbringen können?“ Damit gibt er zumindest schon eine Richtung vor, worauf sich Fans im Zuge der Tour einstellen können. Hier noch die Termine in der Übersicht.

Deafheaven – EU+UK Tour 2025

11.11. Hamburg. Logo

13.11. Berlin, SO 36

14.11. Leipzig, UT Connewitz

17.11. München, Hansa 39

18.11. CH-Zürich, Bogen F

