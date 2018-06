Dee Snider: Exklusive Videopremiere von ‘Tomorrow’s No Concern’

Einflussreiche Hard Rock-Legende, Reality-TV-Star, Broadway-Ausflügler, Horrorfilm-Regisseur, Radiomoderator – Dee Snider, die Donnerstimme und das Aushängeschild von Twisted Sister, hat eine unfassbare Karriere hinter sich.

Und doch hat der Ausnahmesänger noch lange nicht genug – insbesondere nicht vom Metal! Für sein neues Soloalbum FOR THE LOVE OF METAL hat er sich Napalm Records angeschlossen und namhafte Größen ins Boot geholt.

Hatebreed-Shouter Jamey Jasta hat das Album produziert, als Studiogäste waren Howard Jones (ex-Killswitch Engage), Mark Morton (Lamb Of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Joel Grind und Nick Bellmore (Toxic Holocaust), und Charlie Bellmore (Kingdom Of Sorrow) mit von der Partie.

Snider kommentiert ‘Tomorrow’s No Concern’ folgendermaßen: „Das ist die perfekte erste Single-Auskopplung. Es geht darum, im Heute zu leben, nicht in der Vergangenheit – aus meiner Sicht.

Heute statt gestern oder morgen

So viele Leute verschwenden zu viel Zeit damit, sich an ,gute Zeiten‘ zu erinnern. Da ich stolz auf alles bin, was ich jemals gemacht habe, bin ich mehr daran interessiert, was aktuell geschieht.

In diesem Song treibe ich die Hörer dazu an, das gleiche zu tun. Im Moment zu leben anstatt der Vergangenheit – ob nun gut oder schlecht – oder was in Zukunft passieren könnte zu viel Gewicht zu geben!“

Seht hier exklusiv die Lyricvideopremiere von ‘Tomorrow’s No Concern’: