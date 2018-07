Weil seine Herzensangelegenheit Destruction den vollen Fokus benötigt, muss Bassist/Sänger Schmier die Band Pänzer verlassen.

Sänger und Bassist Schmier will sich wieder zu hundert Prozent auf Destruction konzentrieren, daher musste er sein Engagement bei Pänzer aka Panzer aka The German Panzer beenden. Auf seiner Facebook-Seite schreibt Schmier: "Ich hatte viele Jahre lang Spaß mit Pänzer, aber ich muss jetzt weitergehen. Ja, ich muss loslassen. Ich möchte mich hundertprozentig auf Destruction und die dortigen Herausforderungen konzentrieren." Bei Destruction ist nach dem Weggang von Vaaver Ende März noch immer Randy Black als Übergangs-Schlagzeuger an Bord, bis ein neuer gefunden ist. Zudem soll an einem nächsten Album gearbeitet werden. Schwerer Abschied Doch wie es sich gehört, hat Schmier…