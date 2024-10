Devin Townsend über sein neues Album und Dankbarkeit

Noch bevor Devin Townsend im kommenden Frühjahr seine Rock-Oper THE MOTH auf die Bühne bringt, erscheint am 25. Oktober dieses Jahres sein neuestes Studiowerk POWERNERD. Im August wurde dazu ein offizielles Promo-Video veröffentlicht, in dessen Beschreibung der Musiker den Titel erklärt.

Dankbar für die harten Lektionen

Einen besonderen Stellenwert habe das Lied ‘Gratitude’. Im Interview mit United Rock Nations erklärt Devin Townsend, was ihn zu dem Song inspiriert hat. „Es ist ein interessantes Lied für mich. Es war eine so deprimierende Zeit, als ich diese Platte machte – eine der deprimierendsten Zeiten meines Lebens. ‘Gratitude’ habe ich geschrieben, um mich daran zu erinnern, wie glücklich ich mich schätzen kann, dieses Leben zu führen und diese Erfahrungen zu machen. Auch wenn es deprimierend, traurig, niederschmetternd ist, Menschen zu verlieren, ist es wichtig, an diesen harten Lektionen und Emotionen teilzunehmen.“

