Devin Townsend veröffentlicht erstmals Rock-Oper

Manche Musiker arbeiten jahre- oder sogar jahrzehntelang an Kompositionen. Auch Devin Townsend hat sich einem derartigen Mammutprojekt gewidmet. Mit THE MOTH wird der Musiker seine erste Rock-Oper veröffentlichen, an der er etwa eine Dekade lang gewerkelt hat. Das Datum für die Uraufführung steht inzwischen fest.

Devin Townsend: Großes Vorhaben

Empfehlung der Redaktion Devin Townsend: Tänzelnd zwischen den Genres Mit Devin Townsend wird es definitivi nie langweilig. Kürzlich lieferte der Musiker eine ziemlich logische Erklärung für seine ständigen Stilwechsel. In Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester Noord Nederlands Orkest wird Devin Townsend am 27. und 28. März THE MOTH in Groningen aufführen. Inspiriert von ‘Jesus Christ Superstar’ und ‘Phantom der Oper’ erzählt das Werk die Geschichte der menschlichen Erfahrung von der Geburt bis zum Tod und behandelt dabei unter anderem Sinnsuche und die Angst vor dem Vergänglichen.

In einer Videobotschaft kommentierte Townsend: „Das Nordniederländische Symphonieorchester und der Nordniederländische Chor ist eines der Eliteorchester der Welt. Dass ich mich geehrt fühle, dass sie dazu bereit sind, dieses seltsame, abstrakte, schwere, bizarre Musical, das ich schreibe, aufzuführen, ist eine Untertreibung.



Nach vielen Jahren, in denen ich daran gearbeitet habe, ist es mehr als ein wahrgewordener Traum, endlich die Gelegenheit zu haben, ein Musical zu schreiben, eine Oper zu schreiben, und sie weltweit exklusiv mit einem der besten Orchester und Chöre der Welt aufzuführen. Und ich versichere, dass die Arbeit, die ich an ‚The Moth‘ geleistet habe – äh, sie war intensiv.

