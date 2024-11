Die Metal-Alben der Woche vom 08.11. mit Sólstafir, The Browning, Suidakra u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 13.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Trelldom, Stryper und Agrypnie.

In Extremo Der feuchtfröhliche Titel-Track mit seinem an Muse erinnernden Shuffle ist ein optimaler Einstieg, und das sich anschließende ‘Weckt die Toten’ mit seinen wabernden Keyboards wird mit Sicherheit zur Live-Hymne avancieren. Der Mitsingschlager ‘Unser Lied’ gehört ebenfalls in künftige Setlists – genauso wie der ans Herz gehende Trauer-Track ‘Feine Seele’ und das keine Gefangenen machende ‘Blutmond’. (Hier weiterlesen) Flotsam And Jetsam: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu I AM THE WEAPON Im Grenzgebiet zwischen Thrash- und Power Metal fühlen sich Flotsam And Jetsam hörbar wohl und lassen auf I AM THE WEAPON ihre Muskeln spielen. Angriffslustig (‘Gates Of Hell’, ‘The…