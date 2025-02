Die Metal-Alben der Woche vom 14.02. mit Lacuna Coil, Bleeding Through, Mantar u.a.

auch interessant

Die Metal-Alben der Woche vom 14.02. mit Lacuna Coil, Bleeding Through, Mantar u.a.

1 von 18 Apocalypse Orchestra A PLAGUE UPON THEE

2 von 18 Bleeding Through NINE

3 von 18 Carcolh TWILIGHT OF THE MORTALS

4 von 18 Crazy Lixx THRILL OF THE BITE

5 von 18 Crossplane MOTHER'S MONSTER

6 von 18 Dawn Of Solace AFFLICTION VORTEX

7 von 18 Decline Of The I WILHELM

8 von 18 Dynazty GAME OF FACES

9 von 18 Hangman's Chair SADDICTION

10 von 18 Lacuna Coil SLEEPLESS EMPIRE

11 von 18 Love Is Noise TO LIVE IN A DIFFERENT WAY

12 von 18 Mantar POST APOCALYPTIC DEPRESSION

13 von 18 Mantric Momentum ALIENIZED

14 von 18 Pothamus ABUR

15 von 18 Saber LOST IN FLAMES

16 von 18 Savage Lands ARMY OF THE TREES

17 von 18 Warlung THE POISON TOUCH

18 von 18 Winona Fighter MY APOLOGIES TO THE CHEF Previous Image Next Image

Ihr Alternative Metal tönt düster und orchestral, und spätestens mit dem letzten Album scheint man sich nach zuletzt eher rastlosen und wenig nachvollziehbaren Phasen endgültig gefunden und geerdet zu haben. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

SLEEPLESS EMPIRE bei Amazon

Schon der Opener ‘Gallows’ gibt die Marschrichtung vor: rasende Drums, messerscharfe Gitarren und Schieppatis Screams, die sich wie ein Sturm aufbauen. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

NINE bei Amazon

Kommentare der METAL HAMMER Redaktion zu POST APOCALYPTIC DEPRESSION, dem Album des Monats 03/2025

Zum zweiten Mal in Folge (nach dem vorzüglichen Vorgänger PAIN IS FOREVER AND THIS IS THE END, 2022) gelingt Hanno und Erinç der Soundcheck-Sieg. All hail! Die spontane Machart mag in Form eines ziemlich punkigen Ergebnisses daherkommen, aber das Duo hat einfach ein Händchen für Luftgitarren-Riffs und unwiderstehliche Hooks. All das garnieren Mantar wie gewohnt mit einem gehörigen Schuss Misanthropie. Die Apokalypse darf kommen. Lothar Gerber (5 Punkte)

Mein Tipp für Sie bei post-apokalyptischer Depression: wohldosierte physische Raserei. Als Taktgeber für den Kopf gegen die Wand, als Muskelstimulanz und Schweißtreiber sowie als Alles-muss-raus-Brechmittel gibt es dazu keine bessere Wahl als die neue Mantar-Platte. Nach Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser nicht. Robert Müller (5,5 Punkte)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Selbst für Mantar-Verhältnisse tönt POST APOCALYPTIC DEPRESSION verdammt roh. Gut, dass das dynamische Duo trotzdessen nicht vergisst, Groove, Riffs und Melodien zu biestigen, stimmigen, starken Songs zusammenzuschustern. Mal näher am Black Metal gebaut (‘Morbid Vocation’), mal näher am Hardcore (‘Pit Of Guilt’), immer knarzend und wunderbar böse. Und zwischendurch hagelt es wie selbstverständlich Hits wie den bitteren Banger ‘Halsgericht’. Sebastian Kessler (5 Punkte)

Mantar sind der Ton gewordene Mittelfinger der Szene. Nur zwei Mann? Reicht für eine Band! Wilder Stilmix? Klingt trotzdem packend. Scheißegal-Attitüde? Ab in die Charts! POST APOCALYPTIC DEPRESSION klingt zugleich roh und eingängig und reißt mit malmender Urgewalt mit. ‘Dogma Down’ bringt neue Akzente ein, ‘Rex Perverso’ geht als Nachfolger von ‘Era Borealis’ durch, und „Wir sind das ‘Halsgericht’!“ dient als nächste kultige Mitbrüll- und Faustballzeile. Mittelfinger? Daumen hoch! Katrin Riedl (5 Punkte)

POST APOCALYPTIC DEPRESSION bei Amazon

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.