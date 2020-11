Die Metal-Alben der Woche vom 13.11. mit AC/DC, Phil Campbell And The Bastard Sons u.a.

Papa Roach melden sich ein zweites Mal aus ihrer selbst gewählten Quarantäne im Studio: Ein neuer Clip aus der sogenannten "Bubble".

Papa Roach haben kürzlich ein Studio in Südkalifornien betreten, um Material für den Nachfolger ihres letztjährigen WHO DO YOU TRUST?-Albums aufzunehmen. Das Quartett hat ein weiteres kurzes Video aus dem Studio mit dem Titel "Papa Roach – Live From The Bubble Pt. 2" hochgeladen, mit folgender Nachricht: "Es ist 2020, und wie alle Bands mussten auch wir unsere Tourneen absagen. Also nutzen wir diese Gelegenheit, um ins Studio zu gehen und gemeinsam neue Musik zu schreiben. Wir wurden alle getestet und haben uns selbst unter Quarantäne in die ,Bubble‘ gestellt, um an unserem nächsten Album zu arbeiten." https://www.youtube.com/watch?v=-VuHZfk3wKQ Im September…