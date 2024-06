Die Metal-Alben der Woche vom 28.06. mit The Warning, Anvil, Neaera u.a.

1 von 12 Anvil ONE AND ONLY

2 von 12 Cadaverous Condition NEVER ARRIVE, NEVER RETURN

3 von 12 Crystal Viper THE SILVER KEY

4 von 12 The Eternal SKINWALKER

5 von 12 Illdisposed IN CHAMBERS OF SONIC DISGUST

6 von 12 Limbonic Art OPUS DAEMONIACAL

7 von 12 Neaera ALL IS DUST

8 von 12 Nothing More CARNAL

9 von 12 Sear Bliss HEAVENLY DOWN

10 von 12 The Warning KEEP ME FED

11 von 12 White Stones MEMORIA VIVA

12 von 12 Wraith FUELED BY FEAR Previous Image Next Image

Newcomer sind die drei Schwestern aus Mexiko längst nicht mehr – ihre Beschreibung trifft es jedoch noch immer auf den Punkt: Das nun schon vierte Album KEEP ME FED besticht ebenso durch Hard Rock-lastige Gitarren-Riffs wie durch moderne, groovige Schlagzeug­rhythmen. (Hier weiterlesen)

Die Ankündigung klingt gut, hat aber leider nur wenig mit der Realität zu tun. Schnörkellos schneidende Riffs, griffige Hooks …? Davon hört man auf ONE AND ONLY fast gar nichts. (Hier weiterlesen)

Dies macht die Truppe sowohl für Breakdown-getriebene Pit-Prügeleien als auch für Headbanger in Kutten interessant (eine schöne Brücke schlägt der Titel-Track, der Geschrei, tiefes Grunzen und virtuose Gitarrenarbeit beinhaltet). (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juliausgabe.

