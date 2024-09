Die Metal-Videos der Woche vom 06.09.

Halestorm-Frontröhre Lzzy Hale hat den Linkin Park-Klassiker ‘Crawling’ gecovert — ausgerechnet jetzt, da die Band etwas für Donnerstag geplant hat.

Um Linkin Park herum herrscht gerade richtig große Aufregung, der Duft einer Reunion liegt in der Luft. Nach ihrem 100-Stunden-Countdown haben Mike Shinoda und Co. letztlich für Donnerstag, den 5. September ein für fünf Stunden angesetztes Event angekündigt. Was genau dabei passiert, ist nicht bekannt. Die Fans vermuten unter anderem ein Konzert, einen Videodreh und die Offenbarung des neuen Sängers beziehungsweise der neuen Sängerin. Nun heizt Lzzy Hale die Spekulationen um die Personalie am Mikrofon bei Linkin Park weiter an. Denn dieser Tage hat die Halestorm-Frontfrau ein ruhiges sowie intensives Klavier-Cover von ‘Crawling’ in den Sozialen Medien gepostet. Der gewählte…