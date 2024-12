Die Metal-Videos der Woche vom 06.12.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Architects, Smith/Kotzen, Body Count, Killswitch Engage sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Ad Infinitum 'Anthem For The Broken' Architects 'Whiplash' Blackbriar 'Floriography' Body Count 'Merciless' Coheed And Cambria 'Searching For Tomorrow' Confess 'Expedition' (feat. George Kollias) Death SS 'Dr. Jekyll & Sister Hyde' Disembodied Tyrant 'Malphasian' Distant 'Acolytes Of Damnation' (feat. Alex Erian) Fire Action 'Survive' Grima 'Skull Gatherers' Killswitch Engage 'Forever Aligned' Memphis May Fire 'Shapeshifter' Obscura 'Silver Linings' Pop Evil 'Deathwalk' Saor 'Amidst The Ruins' Smith/Kotzen 'White Noise' Space Of Variations 'Lies' Spiritbox 'Perfect Soul' Thoughts In The Mind Of God 'Wicked' Warlung '29th Scroll 6th Verse' Xandria '200 Years'