Die Metal-Videos der Woche vom 07.06.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Jinjer, Anette Olzon, Night Laser und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Blues Pills ‘Don’t You Love It’ Crystal Viper ‘Fever Of The Gods’ Doomcrusher ‘Reflect’ Ernte ‘Ruler Of Chaos, Bringer Of Storm’ Frozen Soul ‘Creature Of The Wheel’ Full House Brew Crew ‘Bleed’ The Funeral Portrait ‘You’re So Ugly When You Cry’ (feat. Bert McCracken) Jinjer ‘Pisces’ (live) Memphis May Fire ‘Chaotic’ Night Laser ‘Way To The Thrill’ Octoploid ‘Human Amoral’ (feat. Tomi Joutsen) Anette Olzon ‘Rapture’ Rifflord ‘Serpent Power’ Satanic North ‘Village’ Tanzwut ‘Achtung Mensch!’ Vicious Rain ‘Like A Nightmare’ Wage War ‘NAIL5’ WolveSpirit ‘Still Undefeated’ Xandria ‘Universal’ Zombeast ‘The Cycle’ --- Bestens…