Die Metal-Videos der Woche vom 14.02.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Killswitch Engage, Destruction, Hämatom sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Aeons 'Home' Mimi Barks 'Mirtazapine' Bleed From Within 'A Hope In Hell' Destruction 'A.N.G.S.T.' Dream Theater 'Midnight Messiah' Hämatom & Saltatio Mortis 'Erzähl es meinem Mittelfinger' H.E.A.T. 'Disaster' Katla 'Taurus' (feat. Ole Luk) Killswitch Engage 'I Believe' Larkin Poe 'Easy Love Pt. 1' Nachtblut 'Stirb langsam' Pridian 'Out For Blood' Royal Sorrow 'Evergreen' Visionatica 'Psychopaths' Warlung 'Digital Smoke'