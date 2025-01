Die Metal-Videos der Woche vom 10.01.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Hammerfall, King Diamond, Subway To Sally sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Avulsed 'Lacerate To Dominate' Crossplane 'Sweep Away The Dirt' Death SS 'Out To Get Me' G3: Joe Satriani 'Big Bad Moon' Godslave 'Rain' Hammerfall 'Freedom' King Diamond 'Spider Lilly' The Lords Of Altamont 'Million Watts Electrified' Patriarkh Wierszalin 'I & II' Queen Of Distortion 'Cold' Subway To Sally 'Herz in der Rinde' Teramaze 'Sinister' Tieflader 'Bück dich hoch' Wicked 'Reptile Roots' Wormwitch 'Fugitive Serpent'