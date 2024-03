Die Metal-Videos der Woche vom 15.03.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Cypecore ‘Make Me Real’

Dead Icarus ‘Ad Infernum’

Der W ‘Mehr!’ (Akustikversion)

Dvne ‘Plerõma’

Gatecreeper ‘The Black Curtain’

Gothminister ‘One Dark Happy Nation’

Half Me ‘Nothing Left To Lose But The Chains’

Marko Hietala ‘Left On Mars’ (feat. Tarja Turunen)

Korpiklaani ‘Oraakkelit’

Lamentari ‘Dolorum Memoria’

Moon Shot ‘The Power’

The Obsessed ‘Stoned Back To The Bomb Age’

Pain ‘Go With The Flow’

Rising Insane ‘Reign’

Vexed ‘It’s Not The End’

Vintersea ‘Devil’s Churn’

