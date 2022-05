Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Any Given Day haben ein Scorpions-Cover aufgenommen. Zu ihrer auf den Krieg in der Ukraine bezogenen Interpretation von ‘Wind Of Change’ gibt es folgendes Video:



Das Video zu ‘Sunset Over The Empire’ von Arch Enemy geht heute Abend an den Start. Der Song ist die vierte Singleauskopplung des im Juli erscheinenden Albums DECEIVERS.



Audrey Horne-Gitarrist Arve Isdal arbeitet auch als Hochschuldozent. Das neue Video seiner Band zur Single ‘Break Out’ haben Filmstudenten gemacht.



Das neue Album von Coreleoni, III, ist heute erschienen. Begleitend haben die Schweizer noch ein Video zu ‘Like It Or Not’ veröffentlicht:



Das selbstbetitelte Debütalbum von Deraps erscheint Mitte Juni. Als Vorgeschmack gibt es ‘Live Fast Die Slow’:



The Disaster Area haben für die neue Single ‘We Will All Lose’ ein Musikvideo gedreht:



‘Cross My Heart’ heißt die neue Single von Eyes Wide Open. Das letzte Album der Schweden, THROUGH LIFE AND DEATH, erschien 2021, etwas Neues ist bisher nicht angekündigt.



Die Metalcore-Band Immunity hat Alphaville gecovert. Die Achtziger-Atmosphäre behält ihre Version von ‘Sounds Like A Melody’ bei. Als Video gibt es Ausschnitte aus dem Anime-Film ‘Fate/Stay Night: Heaven’s Feel’:



Interlopers neue Single heißt ‘My Flame Deadened’. Das Video seht ihr hier:



Infected Rain-Frontfrau Lena Scissorhands hat einen weiteren Solo-Titel veröffentlicht. ‘Free’ ist im Vergleich zu Songs ihrer Band verhältnismäßig ruhig gehalten:



Lost Society sind eigentlich für Thrash Metal bekannt. Die neue Single ‘112’ klingt allerdings anders als gewohnt:



Orden Ogan haben sich mit Any Given Day-Sänger Dennis Diehl zusammengetan, um eine neue Version von ‘It Is Over’ aufzunehmen. Der Song erschien zuvor bereits auf dem letzten Album FINAL DAYS (2021).



RXPTRS veröffentlichen im Juni ihr Debütalbum LIVING WITHOUT DEATH’S PERMISSION. ‘The Frail’ gibt als fünfte Single einen weiteren Vorabeinblick:



Das neue Video von Sâver umfasst die beiden auf der EP EMERALD getrennten Tracks ‘Dimensions Lost’ und ‘Obscured By Aeons’:



Schandmaul besingen in ‘Niamh’ eine irische Sagenfigur. Es handelt sich um die dritte Single des kommenden Albums KNÜPPEL AUS DEM SACK (VÖ: 10. Juni).



‘CCKL’ von Sonic Wolves ist ein Tribut an den verstorbenen Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister.



‘Imago’ wird der Titeltrack des kommenden Space Of Variations-Album. Dieses erscheint im September.



Thundermother kündigen mit ‘I Don’t Know You’ samt animiertem Video ihr fünftes Album an. BLACK AND GOLD erscheint im August.



Die deutschen Power Metaller von Victorius besingen mal wieder ein Urzeitwesen. Nach Dinos gibt es dieses Mal das ‘Mighty Magic Mammoth’: