Die Metal-Videos der Woche vom 22.12.

Obwohl auch die Metal-Industrie zum Jahresende einen Gang herunterschaltet, finden sich heute brachiale Riffs und epische Video-Inszenierungen unter den Neuerscheinungen dieser Woche. Hier geht’s zur Übersicht:

‘Come Whatever May’ schimpft sich der Western-inspirierte Vorbote der nächsten Any Given Day-Platte LIMITLESS (VÖ: 26.01.24).

Hymnische Melodien liefert Metal-Queen Doro mit ‘True Metal Maniacs’. Die erweiterte Fassung ihrer CONQUERESS-EP erscheint am 01. März 2024.

Auch die Folk-Rocker Fiddler’s Green bereiten auf ihr nächstes Album vor. THE GREEN MACHINE erscheint am 29. Dezember. Hier geht’s zum Video der brandaktuellen Single ‘A Good Old Irish Bar’:

Die Stoner Doom-Formation Goat Major stellt ihre aktuelle Single ‘Evil Eye‘ mit Ausblick auf das anstehende Album RITUAL (VÖ: 08.03.24) vor.

Aus ihrem anstehenden Band-betitelten Debüt-Album veröffentlichen Gotus ihre nächste Single ‘Without Your Love’.

Zeitgleich zum Release ihrer aktuellen EP BRUMES präsentieren HRFTR ihren nächsten Deathcore/Djent-Kracher ‘Érosion’.

Auch Mr. Bison liefern frisches Material. ‘Collision’ nennt sich die neue Single der italienischen Stoner-Rocker.

‘Dance Of The Dead’ nennt sich die heroisch-balladenhaft anmutende Neuerscheinung der Power-Metaller Scanner. THE COSMIC RACE, die nächste Platte der Band, erscheint am 12. Januar 2024.

Die Post-Hardcoreler Venues präsentieren ihre neue Single ‘Radiate Me’ samt Musikvideo.

