Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick!

Um 16 Uhr läuft die Premiere des Helloween-Tracks ‘Best Time’ feat Alissa White-Gluz.

Pünktlich zum Release von CANCER CULTURE präsentieren uns Decapitated den Clip zu ‘Iconoclast’ feat. Robb Flynn

Die neue Single von Aviana heißt ‘Anomaly’. Im August erscheint mit CORPORATION das neue Album der Metalcore-Band.



Belphegors THE DEVILS erscheint Ende Juni. Als Vorgeschmack gibt es die Single ‘Virtus Asinaria – Prayer’ mitsamt Video:



Black Voids Debüt ANTITHESIS wurde heute veröffentlicht – als buchstäbliche düstere Antithese zu Frontmann Lars Are Nedlands anderem Projekt, der Hard Rock-Band White Void. Passend dazu gibt es mit ‘Void’ auch nochmal eine Videoauskopplung:



Blind Guardian präsentieren ihre neue Single ‘Blood Of The Elves’! Hier seht ihr das Video:



Die Briten von Conjurer veröffentlichen im Juli ihr zweites Album PÁTHOS. Wer vorher schon reinhören will, sei mit ‘Cracks In The Pyre’ bedient:



Crematory haben ihren eigenen Song ‘Tears Of Time’ auf Deutsch neu aufgenommen. In direkter Übersetzung heißt er da ‘Tränen der Zeit’.



Die Hard Rock-Band Deaf Rat hat den Hozier-Song ‘Take Me To Church’ gecovert und dazu auch direkt ein Musikvideo aufgenommen:



Edenbridge nehmen ihre Hörer mit auf die ‘Road To Shangri-La’:



Eluveitie haben eine große Cover-Aktion in Gedenken an den 2020 verstorbenen Alexi Laiho organisiert. Zusammen mit Melissa Bonny von Ad Infinitum, Rob van der Loo von Epica, Jocke Wallgren von Amon Amarth, Teemu Mäntysaari von Wintersun und Vili Itäpelto von Smackbound spielen sie ‘Follow The Reaper’, im Original von Children Of Bodom.



Horizon Ignited haben eine vierte Single aus ihrem kommenden zweiten Album ausgekoppelt. TOWARDS THE DYING LANDS erscheint Anfang Juli.



Nile-Frontmann Karl Sanders ist neben seiner Band auch solo unterwegs. Im Juli erscheint sein drittes Album SAURIAN APOCALYPSE. Das Video zur Single ‘The Sun Has Set On The Age Of Man’ ist animiert, das Dinosaurier-Motiv ist mit dabei:



Die Death Metal-Band Nile hat ein Live-Video zum Titelsong ihres letzten Albums VILE NILOTIC RITES (2019) geteilt:



ZEIT, das neueste Album von Rammstein, erschien Ende April. Einen Monat nach Release hat die Band noch ein Video zu einem Song veröffentlicht. Das Filmchen zu ‘Dicke Titten’ spielt mit einer idyllischen Bergszenerie – und dem Songtitel.



Trollfest und Korpiklaani – das passt wie die Faust aufs Auge. Genau deshalb haben sich die norwegischen Folk-Metaller auch mit Korpiklaani-Frontmann Jonne Järvelä zusammengetan. Das Video zu ‘All Drinks On Me’ zeigt die Party-Atmosphäre, die die Musik bereits mitbringt:



Alles neu bei Xandria! In ihrer neuen Single stellt die Symphonic Metal-Band unter anderem die neue Sängerin Ambre Vourvahis vor. Passenderweise heißt das Stück, das eine neue Phase für Xandria einleitet, ‘Reborn’.



Brunhilde veröffentlichten die dritte Single aus ihrem heute erscheinenden Album 27.