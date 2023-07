Die Metal-Videos der Woche vom 28.07.

Heute gibt es wieder viel neues Bewegtbildmaterial aus der Rock- und Metal-Welt. Wir haben hier wieder einen Überblick für euch!

Los geht es diese Woche mit Asinhell und deren erste Single ‘Fall Of The Loyal Warrior’. Die Band um Volbeat-Sänger Michael Poulsen veröffentlicht am 29. September ihr neues Death Metal-Album IMPII HORA.

Die Symphonic-Metaller Beyond The Black haben ihrer neuen Single ‘Call My Name’ ein energetisches Musikvideo verpasst. Das Band-betitelte Album erschien schon Anfang des Jahres im Januar.

Wer gerade ein paar Sommergefühle braucht, kann es ja mal mit der Hard Rock-Version von ‘Summer Of 69’ von Buckcherry versuchen. Die Kalifornier haben auch kürzlich ihr neues Album VOL. 10 veröffentlicht.

Chaosbay servieren diese Woche eine Portion Revolution mit der neuen Single und einem passenden Musikvideo.

Psychedelic Sludge-Metal gibt es von Domkraft aus Schweden. Das Lied ‘Whispers’ ist ein Doomiger Vorgeschmack auf das neue Album SONIC MOONS, welches am 8. September erscheint.

Von Engst gibt es eine weitere Single und einen weiteren Probierhappen vom neuen Album IRGENDWAS IST IMMER. Der entspannte Punk Rock-Song heißt ‘Drei Uhr Nachts’.

Eine krasse Wall Of Death gibt es in diesem Live-Video von Epica zum Song ‘Consign To Oblivion’. Die Symphonic-Metaller geben bei ihrem Konzert in Amsterdam wirklich alles.

Von Heart Of A Coward gibt es diese Woche ein energiegeladenes Musikvideo zum Song ‘Devour Me’. Die neue Platte THIS PLACE ONLY BRINGS DEATH erscheint am 22. September.

Marc Hudson sendet in seinem Musikvideo Grüße aus Japan. Das Lied ‘The Siren’ besteht aus zuckersüßem Power Metal, der klingt, als wäre er einem Anime entsprungen. Das neue Album STARBOUND STORIES erscheint am 25. August.

Jag Panzer lassen den US Power Metal in ihrem neuen Musikvideo zu ‘Prey!’ wieder aufleben. Dazu gibt es oldschoolige Comic-Helden. Das neue Album THE HALLOWED ist schon erschienen.

Von den Jungs von Nasty gibt es heute Hardcore-Blumen. Mit ihrem Song ‘Roses’ und einem passend-zackigen Musikvideo gibt es einen Vorgeschmack auf das Album HEARTBREAK CRIMINALS (8. September).

Harten Rock’n’Roll gibt es von Phil Campbell And The Bastard Sons in einem glamourösen Musikvideo. Das Lied ‘Hammer and Dance’ ist vom neuen Album KINGS OF THE ASYLUM, welches am 1. September erscheint.

Polyphia haben auf ihrer letzten Tour fleißig mitgefilmt und haben jetzt zu ‘Reverie’ ein schönes Erinnerungs-Musikvideo. Ihr letztes Album REMEMBER THAT YOU WILL DIE erschien schon im Oktober, 2022.

Sevendust veröffentlichen diese Woche micht nur ihr Album TRUTH KILLER, sondern auch die groovige Single ‘Superficial Drug’ mit Musikvideo.

Super spacig wird es mal wieder bei Starmen, die diese Woche ihre rockige Single ‘Rockstar’ feiern. Das Album STARMENIZED erscheint am 8. September.

Das neue Lied ‘Slave’ von Tar Pond schleppt sich schwer und doomig voran, dazu gibt es ein nebeliges, mystisches Musikvideo. Ihr neues Album PETROL ist ab dem 15. September erhältlich.

U.D.O. haben diese Woche ihren fetzigen Titel-Song zum neuen Album TOUCHDOWN veröffentlicht. Die Platte erscheint am 25. August.

