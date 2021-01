Galerie: Die 35 wichtigsten Metal-Gitarristen

Jetzt hören: Der METAL HAMMER Podcast über Sodom, Volbeat, AC/DC, Lindemann und halbnackte Influencer mit Stargast Doro Pesch.

METAL HAMMER gibt es jetzt endlich auch zum Hören: Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch ab sofort alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt: Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten "Zacke" Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler. Heute, am 27.11.2020, geht die erste Folge des METAL HAMMER Podcast online. Das dynamische Duo Zahn und Kessler wirft einen kritischen Blick auf die aktuellen Album-Releases von unter anderem Sodom und Volbeat und philosophiert über AC/DCs POWER…