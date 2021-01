Die METAL HAMMER Februarausgabe 2021: Metal-Gitarristen, Therion, System Of A Down u.v.a.

Metal-Gitarristen

Wenn Accept ein neues Album veröffentlichen, liegt der Fokus besonders auf Wolf Hoffmanns famoser Kompositions- und Gitarrenarbeit. Ähnliches gilt für Michael Schenker. Zusätzlich zu Interviews mit den beiden deutschen Saitenvirtuosen zu ihren neuen Werken TOO MEAN TO DIE und IMMORTAL küren wir in einem ausführlichen Feature die 35 (plus x) wichtigsten lebenden Metal-Gitarristen. Auch Alexi Laiho von Children Of Bodom/Bodom After Midnight ist Teil unserer Liste – das Heft befand sich bereits im Druck, als uns die Meldung seines Todes ereilte.

Sebastian Kessler entlockte Christofer Johnsson interessante Details zum neuen Album sowie einige historische Fotos.

In dieser Wertschau-Folge diskutieren wir die Diskografie der irren Amerikaner sowie artverwandter Projekte.

Anlässlich ihrer aktuellen Live-DVD interviewte Matthias Weckmann Stephan Weidner und Matt „Gonzo“ Röhr.

Das Live-Jahr 2021

Wie geht es an der Live-Front weiter? Dies wollten wir von diversen Festival- und Tourneeveranstaltern wissen.

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 261 mit Tribulation, Therion, Holy Mother, Korpiklaani, MSG (Michael Schenker Group), John Diva & The Rockets Of Love.

