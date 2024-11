Die Metal-Videos der Woche vom 29.11.

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem The Halo Effect, The Night Flight Orchestra sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Bonfire 'I Died Tonight' Dead Icarus 'Zealot' Dragony 'Dreamchasers' (feat. Ambre Vourvahis) Dymna Lotva 'Адышоўшым (For Those Who Are Gone)' Fire Action 'No Drone Zone' The Halo Effect 'March Of The Unheard' Iotunn 'Earth To Sky' The Night Flight Orchestra 'Shooting Velvet' Setyøursails 'Dangerous' Storm Seeker 'Set The Sails' Texas Hippie Coalition 'Bones Jones' Thanatos 'Global Purification' Unto Others 'Pet Sematary' Witchpit 'Through Eyes Of Apathy'