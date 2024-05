Auf insgesamt zehn Burgen und Schlössern werden es In Extremo 2024 mit ihrer Burgentour wieder ordentlich krachen lassen!

Unter dem Banner "Carpe Noctem - Burgentour 2024" werden die Spielleute In Extremo auch nächstes Jahr wieder durch die mittelalterlichen Burgen und Schlösser des Landes ziehen und ihr Publikum auf eine einzigartige Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit mitnehmen! Für 2024 werden die Sechs ein ganz besonderes Programm mit fulminanter Pyro-Show und illustren Gästen für ihre Fans vorbereiten! Auf insgesamt zehn Burgen und Schlössern werden es In Extremo wieder ordentlich krachen lassen! Die Burgentour, die meistens ausverkauft ist, ist in den letzten Jahren zu einer festen Institution in der deutschen Open Air-Landschaft gewachsen, und nach den riesigen Erfolgen der letzten…