Tom Morello: Metalheads sollen die Welt verändern

auch interessant

Am vergangenen Wochenende fand in Clisson das alljährliche Hellfest statt. Mit von der Partie war auch Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello, der zurzeit auf Solopfaden wandelt. Erst vor wenigen Tagen ist die Single ʻSoldier In The Army Of Loveʼ samt Video erschienen, in dem zum einen Morellos 13-jähriger Sohn Roman zu sehen und zu hören ist; zum anderen zeigt das Video demonstrierende Menschen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und genau das scheint Morello sehr am Herzen zu liegen. Im Verlauf der Pressekonferenz beim Hellfest 2024 redete sich der Musiker regelrecht in Rage, als es darum ging, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ein besonderer Appell ging dabei vor allem an die Metalheads: „Der Bogen der Geschichte ist lang und es gibt heute sicher sehr, sehr herausfordernde Zeiten in meinem Land – und ich weiß, hier (in Frankreich) ist es auch so. Teilweise steht im Lauf der nächsten Jahrzehnte buchstäblich das Schicksal unseres Planeten auf dem Spiel. Es ist also an der Zeit, dass die Metalheads sich zusammenreißen.“

Agenten der Geschichte

Auch nahm er Bezug auf sein eigenes bisheriges Schaffen und das von Rage Against The Machine. So sei die Musik stets eine Kraft gewesen, die nach Veränderung ruft und die Menschen zum Aufstehen bewegen soll.

Empfehlung der Redaktion Rage Against The Machine treten nicht mehr live auf Rap Metal Diese Nachricht kommt durchaus als Schock daher: Rage Against The Machine wird man nicht mehr auf einer Live-Bühne sehen können. „Auf 21 Platten gibt es wirklich eine Botschaft, die all meine Musik durchzieht, und zwar, dass die Welt sich nicht selbst verändern wird. Das liegt ganz bei euch. Und damit meine ich buchstäblich euch – die Menschen […] Aber ihr seid keine Zeugen der Geschichte; ihr seid Agenten der Geschichte. Geschichte ist nicht etwas, das passiert ist; sie ist etwas, das man macht. Wann immer es eine progressiv radikale, sogar revolutionäre positive Veränderung zum Besseren gegeben hat, kam sie von Menschen.“

Berufung

Zu seiner Rolle in dem Ganzen meint Tom Morello: „So wie ich es sehe, stecke ich als Gitarrist fest. Ich bin verflucht. Es ist meine Berufung. Ich habe es nicht gewählt; es hat mich ausgewählt. Jetzt muss ich also einen Weg finden, mich diesem seltsamen Hobby, das ich mir als Teenager angeeignet habe, zu beugen und zu versuchen, damit die verdammte Welt zu verändern.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit den abschließenden Worten: „Deshalb möchte ich euch und eure Zuhörer oder was auch immer ermutigen, nicht zu verzweifeln – sondern zu handeln“, endet die Ansprache Morellos vorerst. Dennoch liegt die Vermutung nahe, dass das anstehende Album derlei Themen behandeln wird. Noch ist weder Titel noch ein fester Termin dafür bekannt, nur, dass die Platte noch dieses Jahr erscheinen soll.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.