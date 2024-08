Kooperation

Dolby Atmos im Heavy Metal: So taucht ihr in noch härtere Klangwelten ein – Verlosung

Mit Dolby Atmos hat sich die Art und Weise, wie Musik erlebt wird, grundlegend verändert – und das nicht nur im Kino, sondern auch in den eigenen vier Wänden und unterwegs. Auch für Heavy-Metal-Fans eröffnet die Technologie völlig neue Dimensionen. Die Möglichkeit, Musik immersiv und in voller Raumtiefe zu erleben, begeistert nicht nur eingefleischte Metalheads, sondern auch Künstler und Produzenten.

Metal mit 3D-Raumklang

Das Audioformat Dolby Atmos hat sich in den letzten Jahren zunehmend in der Musikbranche etabliert. Was ursprünglich in der Filmbranche eingesetzt wurde, findet nun auch in der Musikwelt großen Anklang. Gerade im Heavy Metal, wo Klangintensität und Atmosphäre eine zentrale Rolle spielen, wird Dolby Atmos daher von immer mehr Artists genutzt – zum Beispiel von Judas Priest, Bruce Dickinson, Mastodon, Ghost und Metallica:

Dank der hoch entwickelten Technologie klingt der Sound organischer und gewinnt an Atmosphäre. Für das ideale Lautsprecher-Erlebnis zu Hause gibt es ebenfalls diverse Lösungen, für die nicht extra Membranen an die Decke gedübelt werden müssen – obwohl auch diese Lösung nach wie vor besteht. Upfiring Speaker und ausgeklügelte Soundbars ermöglichen immersives Nacken-Workout in jedem Umfeld. Aufwändige Lautsprecher-Setups sind aber nicht mehr zwingend erforderlich – selbst über Kopfhörer wird die ganze Tiefe und Fülle des Raumklangs erlebbar.

METAL HAMMER AWARDS: Warum die IFA Berlin für Metal brennt

Tipp: Auf der diesjährigen IFA vom 5. bis 7. September 2024 in Berlin wird Dolby eindrucksvoll demonstrieren, wie sich Musik dank Dolby Atmos zu einem einzigartigen Hörerlebnis verwandeln lässt. Im NIO House am Kurfürstendamm 11 haben Besucher die Möglichkeit, diese Technik in verschiedenen Umgebungen zu erleben. Die Ausstellung demonstriert neben den Abspielmöglichkeiten per Kopfhörer, Lautsprecher und im Auto auch die Produktionsseite: wie Studios mit dem Format arbeiten und was alles möglich ist.

METAL HAMMER AWARDS 2024

Apropos IFA: Verpasst auch nicht eure Chance, bei den METAL HAMMER AWARDS 2024 dabei zu sein. Das Event wird in diesem Jahr erstmals von der internationalen Technologie-Messe präsentiert und feiert am 31. August 2024 in der Uber Eats Music Hall in Berlin sein großes Comeback. Die Awards, die seit 2009 verliehen werden, zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Heavy-Metal-Welt. Neben der Verleihung der begehrten Trophäen erwartet euch unter anderem eine komplette Show von Saltatio Mortis.

Sichert euch hier Tickets für die METAL HAMMER AWARDS presented by IFA. Mit einem Ticket für die Award-Show erhalten alle Gäste 50 % Ermäßigung auf eine Eintrittskarte zur diesjährigen IFA.*

Hier gibt’s Tickets für die IFA

Audeze Maxwell Kopfhörer und Tickets zu den METAL HAMMER AWARDS gewinnen

Damit die Musik zukünftig noch besser knallt, verlosen Dolby und Audeze einen Headset-Kopfhörer Maxwell. Die Wireless-Verbindung per 2,4 GHz oder Bluetooth sorgt für beste Bewegungsfreiheit und die speziellen Planar-Treiber von Audeze schaffen perfekten Klang mit bis zu 24 Bit bei 96 kHz. Das abnehmbare Mikrofon mit integrierter Nebengeräusch-Unterdrückung qualifiziert den Maxwell auch für anspruchsvolle Zocker – und das bei 80 Stunden Akkulaufzeit und mit Schnellladefunktion.

Ihr habt die Chance, das 3D-Erlebnis von Dolby Atmos mit Premium-Headphones erleben zu dürfen und neben dem Hauptpreis hauen wir auch noch 9 Tickets für die METAL HAMMER Awards raus.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, füllt einfach das folgende Gewinnspielformular bis zum 29.08.2024 12:00 aus:

