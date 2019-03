Kooperation

Doro Pesch im Video-Interview über Lemmy: „Der lebt immer, dem kann nichts etwas anhaben“ – Auf ein Flens mit…

Metal-Queen Doro Pesch ist sehr beschäftigt: Nicht nur, dass am 16. August ihr erstes Doppelalbum (und 20. Studioalbum überhaupt) FOREVER WARRIORS // FOREVER UNITED erschien, Doro ist so gut wie das ganze Jahr 2019 auch auf Tour unterwegs. Umso geehrter waren wir da, dass sie sich für uns die Zeit genommen hat und in einem Video-Interview Rede und Antwort stand.

Unter anderem wollten wir von ihr wissen, wie es zu der Zusammenarbeit mit Helge Schneider für den Song ‘Backstage To Heaven‘ kam. Doro Pesch und Helge Schneider haben sich während eines Konzerts in Mannheim zufällig Backstage getroffen und zwei Wochen später kam er dann auch schon – natürlich stilecht in Jogginghose – ins Studio, um den Song gemeinsam mit Doro und Band einzuspielen.

Doro ist im Metal-Bereich schon seit fast 40 Jahren aktiv und wir haben sie deshalb nach ihrem Geheimrezept gefragt, wie sie nach all den Jahren immer noch Motivation und Antrieb findet. Zum einen hält sie sich mit Martial Arts fit, aber zum anderen sind es für Doro eindeutig die Fans, die ihr die nötige Energie geben:

„Es gibt unheimlich viel Liebe, Herz und Loyalität in der Metal-Szene.“

Die meisten ihrer Fans sind auch schon von Anfang an mit dabei, viele von ihnen kennt Doro sogar persönlich. Und außerdem wusste Doro schon im zarten Alter von drei Jahren, dass sie später mal Musik machen wollte. Doch um ein Haar wäre aus der Karriere nichts geworden und „schuld“ daran ist ein Treffen mit Lemmy Kilmister.

Doro und Lemmy

Für einen Showcase-Gig war Doro in den 80ern nämlich das erste Mal in England, dort hat sie in einem Pub Lemmy getroffen. Die Beiden haben sich auf Anhieb gut verstanden und gemeinsam getrunken. Dadurch hat Doro nicht nur die Zeit komplett vergessen und fast ihren Auftritt verpasst, auch konnte sie sich nicht mehr an ihre Texte erinnern, sodass sie einfach nur auf der Bühne saß, während die Band instrumental gespielt hat. Nach dem Gig ahnte sie dann Böses, als man ihr sagte, dass sie gerade ihr Leben komplett ruiniert hat. Doch Doros ehrliche Antwort konnte überzeugen:

„Ich habe Lemmy getroffen und mich mit ihm angefreundet.“

Alle Anwesenden brachen daraufhin in Gelächter aus und zeigten großes Verständnis – schließlich wollte jeder mit Lemmy befreundet sein. Und so kam der Plattenvertrag doch noch zustande. Und Lemmy und Doro waren seitdem enge Freunde.

Doch auch an ihr letztes Treffen mit Lemmy im Jahr 2015 kann sich Doro noch gut erinnern: Es war auf Tour in Düsseldorf und Doro hat das Motörhead-Konzert am 17.11. angeschaut und Lemmy dann hinter der Bühne besucht. Dort hat sie erst gemerkt, wie krank und dünn er aussah. Und das war ein großer Schock, denn über Lemmy sagten die Menschen immer, er würde ewig leben und dass ihm nichts etwas anhaben kann. Doro und Lemmy hatten für das Jahr 2016 eigentlich auch noch gemeinsame Pläne, doch leider wurde daraus nichts, denn Lemmy verstarb am 28. Dezember 2015.

Schaut euch hier das ganze Interview mit einer sehr redefreudigen Doro Pesch an:

Ab März ist Doro auch wieder auf Tour und zwar bis zum Jahresende. Hier ein Überblick über die Deutschlandtermine:

22.03.2019: München, Backstage Werk

23.03.2019: Nürnberg, Löwensaal

07.06.2019: Gifhorn, Unser Aller Festival

28.06.2019: Bad Rappenau, Black Sheep Festival

19.07.2019: Tuttlingen, Zeltfestival Honberg

26.07.2019: Laichingen, Rock Dein Leben

15.11.2019: Radolfzell, Milchwerk

16.11.2019: Reutlingen, Stadthalle

17.11.2019: Mannheim, Maimarktclub

19.11.2019: Lübeck, Kulturwerft Gollan

20.11.2019: Wilhelmshaven, Pumpwerk

22.11.2019: Coesfeld, Fabrik

23.11.2019: Bonn, Brückenforum

Alle Termine findet ihr auf Doros Homepage.

