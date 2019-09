Hossa: Slipknot sind ab Mitte Januar bis Ende Februar 2020 noch mal in Europa unterwegs - und nehmen mal eben Behemoth als Support mit.

Nun haben Slipknot die Katze aus dem Sacke gelassen: Dass die Mannen um Corey Taylor nächstes Jahr noch einmal über den großen Teich kommen und die Maggots in Europa live beglücken wollen, hatten die US-Amerikaner bereits verkündet. Die Städte standen ebenfalls schon fest. Was fehlte, waren die konkreten Termine sowie die Spielstätten. Beides haben die neun Metaller jetzt bekannt gegeben. So startet die Tour am 14. Januar 2020 in Dublin und endet am 24. Februar in Helsinki. In Deutschland bekommen die Maggots sechs Mal die Gelegenheit, sich vom musikalischen Monster überrollen zu lassen - und zwar in Frankfurt (29. Januar), Stuttgart…