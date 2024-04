Editorial METAL HAMMER 05/2024

Liebe Metalheads,

Ehrenwort, von Mensch zu Mensch: Diese Zeilen wurden nicht von einer KI geschrieben! Es käme doch nur oberflächlicher Quatsch dabei heraus, dem das Herz fehlt – und wo fällt das schneller auf als bei einem leidenschaftlichen Thema wie Metal? Mit einer ähnlichen Einstellung sind Accept an HUMANOID herangegangen: Ihr neues Album setzt voll und ganz auf alte Metal-Werte. Obwohl sich einzelne Songs mit der Frage beschäftigen, was einen Menschen, ein Monster, eine Maschine ausmacht, ist alles handgemacht und leidenschaftlich!

In der ausführlichen Titelgeschichte aus der Feder von Katrin Riedl ab Seite 18 haben alle Band-Mitglieder (und die neue Managerin Antje Lange) die Chance, zu Wort zu kommen und dabei teilweise sehr persönlich zu werden. Menschlich, eben. Kaum eine Heftbeilage könnte da stimmiger sein als ein analoger, lebendiger, warm klingender Tonträger: Auf der Vinylscheibe in dieser Ausgabe findet ihr zwei brandneue Songs von Accept; noch vor Album-Release und nur hier auf 7“ zu haben! Ein echtes, rares Sammlerstück, und damit ein weiterer handfester Beleg von Metal-Leidenschaft.

Unmenschlich

Unmenschlich wird es an anderer Stelle im Heft: In unserem großen Rückblick auf das Metal-Jahr 1994 (Ausgabe 04/2024 bekommt ihr immer noch in unserem Online-Shop) offenbarte sich ein abseitiger Trend: Eine Welle von Industrial-Einflüssen, wo sie nicht hingehören! Einige wenige Bands konnten mit den neuen Klängen glänzen, andere verrannten sich ganz schön. Volontär Simon Ludwig tauchte tief in das akustische Stahlbad und berichtet ab Seite 52 von den Absonderlichkeiten der Industrial-Ver(w)irrung.

Im Rahmen unseres Jubiläums blickt diesmal Autor Frank Thießies zusammen mit den Scorpions zurück auf 40 Jahre METAL HAMMER. Welche Erfahrungen und Erinnerungen damit einhergehen, lest ihr ab Seite 26 und hört ihr in der vierten Folge des METAL HAMMER-Jubiläums-Podcasts unter www.metal-hammer.de/podcast. Features zu neuen Alben von unter anderem Deicide, Riot V, Dool, My Dying Bride, The Ghost Inside und unseren Soundcheck-Siegern The Vision Bleak holen euch zurück ins Heute.

Einzigartig

Ein Blick in die nahe Zukunft: In der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 06/2024 dürft ihr euch ein weiteres Mal über eine exklusive Vinyl-Single freuen! Passend zur großen Titelgeschichte und noch vor der Veröffentlichung des neuen Saltatio Mortis-Albums FINSTERWACHT veröffentlichen wir weltexklusiv drei frisch geschmiedete Songs der Mittelalter-Rocker auf 7“. Die Tracks gibt es sonst nirgends auf Vinyl (das Album erscheint diesmal nicht auf Schallplatte!) und liegen teils sogar in einzigartigen, nur hier zu hörenden Versionen vor.

Das Heft liegt ab 17.5. am Kiosk und ist jetzt direkt und portofrei vorbestellbar unter www.metal-hammer.de/saltatiomortis. (Als Abonnent erhaltet ihr mit der vorliegenden Ausgabe ein Anschreiben, das euch erklärt, wie ihr an die Platte kommt. Unser Abo-Service freut sich, von euch zu hören!)

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

PS: METAL HAMMER präsentiert die AC/DC-Tournee! Der Veranstalter hat uns einige der begehrten Tickets zur Verlosung bereitgestellt – Details findet ihr im Heft auf Seite 100!

