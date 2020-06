Eisregen: Wiederholungstäter

Wir sprachen mit Frontmann und Gründungsmitglied Michael „Blutkehle“ Roth über das Jubiläumsalbum LEBLOS und seine Affinität zum Morbiden.

MH: Ihr seid mit Eisregen schon immer einen sehr eigenen musikalischen Weg gegangen. Inzwischen gibt es euch ein Vierteljahrhundert – hättest du 1995 gedacht, dass ihr euch so lange halten würdet?

MR: Natürlich nicht! Das lässt sich nicht planen, und schon gar nicht über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahrzehnten. Wir waren damals Ende 1997 froh, einen Plattenvertrag bekommen zu haben, und als unser Debüt ZERFALL 1998 rauskam, war das Ziel erst mal nur, ein zweites Album zu machen. Wir haben also immer nur die nächste Etappe vor Augen gehabt und darauf hingearbeitet. Das machen wir mittlerweile 25 Jahre so, und es ist für uns schon ein sehr eigenartiges Gefühl, wenn man bewusst darüber nachdenkt, was man in der ganzen Zeit alles erlebt hat.

MH: Auch auf dem neuen Album LEBLOS hält sich eure Begeisterung für den Tod im Allgemeinen und das Morden im Besonderen. Was ist an diesen Motiven so reizvoll für dich?

MH: Hast du eigentlich mitgezählt, wie viele Menschen dein lyrisches Ich im Lauf der Jahre umgebracht hat?

MR: Oh, da habe ich wohl den Überblick verloren. (lacht) Bei manchen Songs wie beispielsweise ‘Pechschwarz’ vom aktuellen Album muss ein Großteil der Menschheit dran glauben – da wird es schwer, zu zählen.

