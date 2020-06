Die METAL HAMMER Juliausgabe 2020: Das Metal-Jahr 1990, Mercyful Fate, The Ghost Inside u.v.a.

Das wird Dich auch interessieren





***

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: https://www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Das Metal-Jahr 1990

Dass 1990 schon wieder 30 Jahre her sein soll, können selbst die Jüngeren unter uns kaum glauben. Obwohl die Neunziger gemeinhin als schwieriges Jahrzehnt für den Metal gelten, wurden zum Auftakt eine ganze Menge hervorragender Werke auf den Markt gebracht. Den 66 vermeintlich wichtigsten Alben sowie zwei EPs (gezählt als 0,6) widmen wir uns in unserer großen Titelgeschichte, die darüber hinaus auch die Bedeutung des Jahres für den Rumpelsektor unter die Lupe nimmt.

Hank Shermann spricht über Re-releases, die (live verschobene) Mercyful Fate-Reunion und die Zukunft der Band.

Mit HOW DO WE WANT TO LIVE? gewinnt die Gruppe erneut den Soundcheck. Das Konzept dazu verrät sie hier.

Corona-Special

Ausgewählte Musiker teilen ihre Erfahrungen und Empfehlungen angesichts der Pandemie mit uns.

The Ghost Inside

Nach Busunfall und langwieriger Genesung melden sich The Ghost Inside mit einem neuen Album zurück.

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 257 mit Lamb Of God, The Ghost Inside, Ensiferum, Primal Fear, Warkings, Destruction.

Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2020 ab dem 17.06.2020 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!