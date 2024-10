Während die US-Präsidentschaftswahlen allmählich in die heiße Phase übergehen, melden sich immer mehr Stars zu Wort. So auch Sebastian Bach.

Der frühere Skid Row-Sänger Sebastian Bach hat kürzlich in den Sozialen Medien für ordentlich Furore unter seiner Anhängerschaft gesorgt. In einem kurzen Post auf X schrieb er: „Ich habe Nachforschungen angestellt und unterstütze Taylor Swift.“ Die Sängerin hat erst kürzlich offentlich ihre Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ausgesprochen. Demnach dürfte Bachs Positionierung eigentlich deutlich sein. Dennoch wurde Sebastian Bach im Interview mit Ultimate Classic Rock gefragt, ob sein Post bedeute, dass er selbst ebenfalls Unterstützer von Harris sei. „Ich sage den Leuten nicht, was sie tun sollen. Aber ich sage: Wenn wir keine Demokratie haben, haben wir nichts.…