Ex-Great White-Sänger Jack Russell ist verstorben

Foto: Getty Images, Stephen J. Cohen. All rights reserved.

Jack Russell mit Jack Russell's Great White @ 8 Second Saloon, 20. April 2012 in Indianapolis, Indiana

Erst im vergangenen Monat veröffentlichte Jack Russell ein Statement, in dem er seinen Live-Rücktritt verkündete. Grund dafür war die Diagnose Lewy-Körperchen-Demenz, eine neurodegenerative Krankheit, deren Symptome häufig Alzheimer und Parkinson ähneln.

Empfehlung der Redaktion Jack Russel spricht über die Great White-Brandkatastrophe Die tragische Brandkatastrophe in Bukarest wirft Parallelen zum verheerenden Feuer 2003 im Club The Station auf. Damals starben 100 Menschen. Jetzt spricht Sänger Jack Russel über den Abend, an dem er Fans und Freunde verlor. Damals schrieb er: „Mit schwerem Herzen muss ich meine Live-Rente ankündigen. Nach meiner Diagnose Lewy-Körperchen-Demenz und Multisystematrophie kann ich nicht mehr auf dem Level performen, wie ich es mir wünschen würde und wie ihr es verdient habt. Meine Dankbarkeit für die vielen Jahre voller Erinnerungen, Liebe und Unterstützung kann ich mit Worten gar nicht ausdrücken. Danke, dass ihr es mir ermöglicht habt, meine Träume zu leben. Ihr habt mein Leben zu einem Wunder gemacht.“

Vermächtnis

Vor wenigen Stunden wurde über Jack Russells Facebook-Seite ein weiterer Post abgesetzt, in dem die traurige Nachricht seines Todes öffentlich gemacht wurde: „Mit großer Trauer geben wir den Verlust unseres geliebten Jack Patrick Russell bekannt – Vater, Ehemann, Cousin, Onkel und Freund. Jack ist friedlich im Beisein seiner Frau Heather Ann Russell, seines Sohnes Matthew Hucko, seiner Cousine Naomi Breshears Barbor und der lieben Freunde Billy und Cheryl Pawelcik verstorben. Einzelheiten zu einer öffentlichen Gedenkfeier werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Jack wird wegen seines Sinns für Humor, seiner außergewöhnlichen Lebensfreude und seines unerschütterlichen Beitrags zum Rock’n’Roll geliebt und in Erinnerung behalten. Dort wird sein Vermächtnis für immer gedeihen. Seine Familie bittet zu diesem Zeitpunkt um Privatsphäre.“

Abschied

Empfehlung der Redaktion Great White schreiben an einem neuen Album Rock Great White gehen wieder ins Studio, um ein neues Album aufzunehmen. Über die Form der Veröffentlichung berät sich die Band jedoch noch. Auch seine ehemalige Band-Kollegen von Great White haben bereits ihre Bestürtzung über das Ableben von Jack Russell kundgetan und den Angehörigen kondoliert: „Unser tiefstes Beileid geht an die Familie von Jack Russell. Wir hoffen, dass sie sich mit dem Wissen trösten, dass Jacks unglaubliche Stimme für immer weiterleben wird. Seine Liebe zu den Fans und seinen Söhnen war unübertroffen, ebenso wie seine Liebe zur Rock-Musik.“

Weiterhin schreibt die Band: „All diese wundervollen gemeinsamen Jahre werden uns sehr am Herzen liegen. Es war ein Privileg und eine Freude, mit ihm auf der Bühne zu stehen – viele Shows, viele Meilen und maximaler Rock.“ Mit dem Schlusswort „Ruhe in Frieden, an einen der größten Rock-Champions“ verabschieden sich Great White von ihrem langjährigen Frontmann.

—

