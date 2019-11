Der britische Hardcore-Sänger Frank Carter hatte letzte Woche eine heftigen Autounfall. Da er noch nicht fliegen darf, startet die geplante US-Tour später.

Eigentlich hätten Frank Carter And The Rattlesnakes in diesen Tagen in den USA unterwegs sein sollen. Doch zumindest die ersten paar Konzerte sind nun verschoben worden, da Carter vergangene Woche in einen Autounfall verwickelt wurde. Erst einmal darf er nicht in ein Flugzeug steigen. Carter hofft allerdings, den Rest der Tour wahrnehmen zu können. Auf Facebook hat er ein Foto von den zerbeulten Autos geteilt und nimmt Stellung zu den Verletzungen (siehe unten für den Post). "Donnerstagabend um 19.20 Uhr war ich in einen schweren Autounfall in Devon verwickelt", schreibt Carter. "Ich krabbelte mit ein paar Schnittwunden und Kratzern, einer…