Die US-amerikanischen Metalcore-Urgesteine Unearth haben nach 15 getrennten Jahren wieder bei Metal Blade Records angeheuert.

Unearth haben eine neue alte Label-Heimat gefunden. Die US-Metalcore-Gruppe um Frontmann Trevor Phipps und Gitarrist Buz McGrath hat wieder bei Metal Blade Records unterschrieben. Mit der Plattenfirma hatte das Quintett bereits vier Studioalben veröffentlicht — THE ONCOMING STORM (2004), III: IN THE EYES OF FIRE (2006), THE MARCH (2008) sowie DARKNESS IN THE LIGHT (2011). Alte Bekannte "Dass wir eine weitere Chance bekommen, mit Metal Blade zusammenzuarbeiten, fühlt sich nach nichts weniger an als nach Hause zu kommen", gibt Sänger Phipps zu Protokoll. "Mit unserem ersten Phase bei Metal Blade von 2004 bis 2011 haben wir wahrlich unsere beste Gelegenheit…