Toggle menu

Metal Hammer

 Search

BERGFESTival 04.12.2026 – 06.12.2026

teilen
mailen
teilen

Nach Tickets suchen

Lineup

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Bring Me The Horizon machen neugierig auf "Dehumanized"
Bring Me The Horizon
Bring Me The Horizon schrauben offenbar eifrig an ihrem nächsten Kapitel, wie ein vielsagender Teaser deutlich macht.
Obwohl Oli Sykes und seine Frau Alissa Salls vor rund einem Jahr Eltern von Zwillingen geworden sind, lassen Bring Me The Horizon nichts anbrennen. Bei ihrem kürzlich über die Bühne gegangenen Konzert am 9. Juni 2026 in der Tauron Arena im polnischen Krakau zeigte die Metalcore-Formation nämlich ein ominöses Teaser-Video. Am Schluss waren die Worte „Dehumanized: Coming Soon" zu sehen. Worum es sich genau dabei handelt, ist bis dato nicht bekannt. Reichlich Mutmaßungen Der Clip (siehe unten) ist wahrlich nichts für schwache Nerven und scheint direkt einem Horrorstreifen entnommen zu sein, zeigt er doch reichlich Blut, einen Fleischerhaken, Menschen in…
Weiterlesen
Zur Startseite